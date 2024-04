Mikautadze maakt vlak na veelbesproken Ajax-interview de winnende voor Metz

Georges Mikautadze was zondagmiddag van grote waarde voor FC Metz. De Georgische spits maakte het winnende doelpunt in het competitieduel met Le Havre: 0-1. Daardoor klimt Metz naar plek vijftien in de Ligue 1, met één punt meer dan nummer zestien Le Havre.

Vlak na rust verzorgde Mikautadze de 0-1, door de bal na een rebound op te pikken, de keeper te omspelen en de bal hard en hoog in het doel te schieten. Dat bleek ook de winnende goal.

Daarmee mag Metz nog altijd serieus hopen op promotie. Het staat nu vijftiende, terwijl de nummer zestien uiteindelijk play-offs om promotie/degradatie speelt. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks.

Het was voor Mikautadze alweer zijn tiende doelpunt van dit seizoen voor Metz, na zestien optredens. Bovendien gaf hij drie assists. In de eerste seizoenshelft bij Ajax noteerde hij geen enkele treffer of assist in de negen duels die hij speelde.

Mikautadze kwam eerder dit weekend nog in het nieuws vanwege een interview tegenover, waarin de Georgiër terugblikte op zijn tijd bij Ajax.

“Ik heb meer dan twee maanden in een hotel doorgebracht. Ik zat alleen op die kamer, ik werd gek”, aldus Mikautadze. “Maar de club hielp me ook niet veel met het zoeken naar een appartement. Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond.”

Ook over de huidige situatie met Ajax was Mikautadze, die daarmee een terugkeer definitief lijkt uit te sluiten, niet te spreken. “Nu ben ik verhuurd, maar ze laten niets van zich horen. Ze zijn me vergeten bij Ajax”, stelde de aanvaller.

