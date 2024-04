Mika Godts doet mee aan de ramadan: ‘Dat heeft invloed op hem’

Mika Godts kan persoonlijk terugkijken op een goede wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1), vindt ook John van 't Schip. De trainer van Ajax legt op de persconferentie na afloop uit waarom Godts toch al na een uur spelen naar de kant werd gehaald. "We moeten voorzichtig met hem zijn, ook gezien waar hij vandaan komt", aldus Van 't Schip.

Godts had dit seizoen te maken met een zware blessure, maar is de laatste weken basisspeler bij Ajax. De frivole linksbuiten maakte ook tegen Go Ahead een uitstekende indruk. Hij verzorgde een perfecte voorzet op Anton Gaaei, die uit een volley schitterend binnenschoot. Zelf was Godts ook dicht bij een goal, maar het schot van de Belg belandde op de paal.

Zondag reist Ajax af naar Rotterdam voor de Klassieker tegen Feyenoord. Van 't Schip krijgt de vraag of er een reden is om Godts niet op te stellen. "Er is op zich geen reden om hem eruit te halen", antwoordt de coach.

Donderdag kwam Godts tegen Go Ahead Eagles vanaf zijn favoriete linkerflank. "Maar hij heeft tegen PEC Zwolle ook goed gespeeld op rechts. Tegen Sparta speelde hij goed op links."

Godts lijkt daarmee goede kans te maken op een basisplaats, ook als Steven Bergwijn zondag eventueel van de spitspositie terugkomt naar de linkerflank. Bergwijn speelde tegen Go Ahead bij afwezigheid van Chuba Akpom en Brian Brobbey in de punt van de aanval. Laatstgenoemde spitsen zijn voorlopig een twijfelgeval voor de Klassieker.

Van 't Schip is blij met Godts, die de trainer van Ajax voorin van een broodnodige extra optie voorziet. "Het is een goede voetballer, maar we moeten wel voorzichtig met hem zijn.”

"Hij heeft ook de ramadan gedaan, dus dat heeft ook invloed op hem gehad", onthult Van 't Schip. "Of dat bekend was? Bij ons wel. Hij is in ieder geval nog niet klaar om negentig minuten te spelen, helemaal niet als hij drie keer in de week moet spelen."

