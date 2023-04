Michiel Kramer maakt wereldgoal met fabelachtige stift van enorme afstand

Woensdag, 19 april 2023 om 18:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Michiel Kramer heeft woensdagavond zo mogelijk de mooiste goal uit zijn carrière gemaakt. De spits van RKC Waalwijk scoorde in de inhaalwedstrijd in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles in de achtste minuut van enorme afstand. Kramer zag doelman Jeffrey de Lange te ver voor zijn doel staan en zette de goalie met een weergaloze halve stift te kijk: 0-1. Go Ahead wist de wedstrijd binnen mum van tijd te kantelen en kwam in de 23ste minuut op een 2-1 voorsprong.

?????????????? ????????????!?? Een wereldgoal vanaf 40(!) meter??#gaerkc — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2023