Michiel Kramer begrijpt er helemaal niets van en meldt zich tijdens PSV - Feyenoord op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Michiel Kramer, die opnieuw kritisch is op de Nederlandse arbitrage.

Kramer liet zich in de afgelopen maanden als analist bij Rijnmond en de NOS meermaals uit over het niveau van de scheidsrechters in Nederland. Ook woensdagavond heeft de spits van RKC Waalwijk zich geërgerd, zo blijkt uit zijn tweet.

Kramer deelt een foto van de 1-0 van PSV. “Zou dit hinderlijk buitenspel zijn?” Door middel van teleurgestelde emoticons laat de routinier zijn eigen mening overduidelijk doorschemeren. Inmiddels is de tweet van Kramer ruim 90.000 keer bekeken.

Johan Bakyoko passeerde Timon Wellenreuther, die direct zijn hand opstak vanwege vermeend hinderlijk buitenspel van Ismael Saibari. Jochem Kamphuis, de videoscheidsrechter van dienst, vond dat de Marokkaans international niet hinderlijk buitenspel stond en keurde de treffer goed.