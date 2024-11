Michael van Praag is er ‘klaar mee’ bij Ajax: ‘Hoop dat ik heel snel kan aftreden’

Michael van Praag hoopt snel af te kunnen treden bij Ajax, zo laat hij weten tijdens NH Radio Sportcafé. De droomkandidaat om Van Praag op te volgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen, Diederik Karsten, werd afgewezen en zodoende blijft Van Praag voorlopig aan bij Ajax.

“De zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de RvC is nog gaande. Zodra een geschikte kandidaat is gevonden zal voor de voordracht daarvan een BAVA bijeengeroepen worden en zal Van Praag na benoeming daarvan eveneens aftreden”, zo schreef Ajax eerder al.

De bestuursraad dacht met Karsten de ideale opvolger in huis te halen voor Van Praag, maar die werd tot grote teleurstelling afgewezen. “Wij waren niet enthousiast over de kandidaat waar de bestuursraad wel enthousiast over was”, zo worden de woorden Van Praag bij NH Radio Sportcafé geciteerd door De Telegraaf.

“Ik vind het vreselijk voor Diederik wat er nu gebeurt, want hij is een aardige en integere man”, vervolgt Van Praag, die wel denkt te weten waarom er vooralsnog geen geschikte opvolger voor hem is gevonden.

“Omdat de bestuursraad zijn (Karstens, red.) kandidaat zó gepusht heeft vanaf juni. Daardoor denken mensen geen schijn van kans meer te maken en zeggen ze ’de groeten’”, zo klinkt zijn verwijt richting de bestuursraad. “De commissarissen zijn met de door de recruiter samengestelde top-5 gaan praten en daar is een fiks aantal mensen van afgehaakt, omdat ze al geen zin meer hebben om bij Ajax in de RvC te komen.”

Van Praag hoopt dat er snel schot in de zaak komt. “Ik hoop dat we heel snel een nieuwe voorzitter hebben en dat ik heel snel kan aftreden, want ik ben er inmiddels wel klaar mee, ja”, zo luiden zijn harde woorden.

“Dat ik het 125-jarig bestaan van Ajax nog als RvC-voorzitter wil meemaken, heeft René Zegerius van de bestuursraad de wereld in gebracht. Kletskoek. Ik ben erelid en mag toch wel naar het jubileum toe. Wat kan mij het nou schelen of ik voorzitter ben of niet? Ik ben geen plucheplakker. Dat vinden mensen fijn om te zeggen.”