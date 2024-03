Michael Reiziger wordt deze zomer toegevoegd aan technische staf van Oranje

Michael Reiziger zal tijdens het EK komende zomer in Duitsland onderdeel uitmaken van de technische staf van het Nederlands elftal. Dat weet de NOS te melden. Reiziger is nu nog gewoon bondscoach van Jong Oranje, maar wordt dus tijdelijk doorgeschoven. Dat geldt ook voor keeperstrainer Khalid Benlahsen.

Momenteel bestaat de technische staf van Oranje naast bondscoach Ronald Koeman uit assistent-bondscoaches Erwin Koeman en Sipke Hulshoff en keeperstrainer Patrick Lodewijks. Daar zal komende zomer dus een tweetal aan worden toegevoegd.

Reiziger speelde zelf 72 interlands namens het Nederlands elftal. Na zijn actieve voetbalcarrière werd hij dus trainer, en in het verleden was hij onder meer assistent bij Nederland Onder 17 en Ajax.

Michael Reiziger is toegevoegd aan de staf van Ronald Koeman tijdens het EK ?? "Zeker heel blij mee, we gaan ons steentje bijdragen natuurlijk!" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2024

Sinds vorig jaar zomer is de oud-verdediger bondscoach van Jong Oranje, waar hij Erwin van de Looi opvolgde. Tot dusver won hij zes van zijn zeven duels als bondscoach. Alleen afgelopen donderdag tegen Jong Noorwegen werd er verloren (1-2).

Vlak nadat het nieuws bekend werd, reageerde Reiziger bij ESPN al kort op het nieuws. “Ik ben er zeker heel blij mee. We gaan ons steentje bijdragen natuurlijk. Ik zei dat ik helemaal vrij was van de zomer, dus als hij wilde kon hij gebruik van me maken”, aldus een lachende Reiziger. “Wat ik ga doen is de staf meehelpen in de trainingen. Overal waar ik een bijdrage kan leveren, zal ik die leveren.”

Behalve Reiziger wordt dus ook Benlahsen tijdelijk toegevoegd aan de technische staf van Oranje. De oud-doelman heeft al veel ervaring als keeperstrainer. Zo vervulde hij die functie in het verleden onder meer jarenlang bij Feyenoord en Almere City FC.

Momenteel is Benlahsen dus keeperstrainer bij Jong Oranje, maar komende zomer gaat hij samen met Lodewijks de keepers van het ‘grote’ Nederlands elftal begeleiden.

