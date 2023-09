Michael Reiziger lovend over Ajacied: ‘Hij was een leider in het veld’

Dinsdag, 12 september 2023 om 20:01 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:13

Michael Reiziger is goed te spreken over de inbreng van Kenneth Taylor tijdens de twee wedstrijden die Jong Oranje deze interlandperiode speelde. De bondscoach van het Nederlandse beloftenelftal zag dat Taylor in aanvallend opzicht belangrijk was, onder meer door het scoren van een strafschop en het geven van twee assists. Daarnaast sprak Reiziger ook lovend over de leiderschapskwaliteiten van de Ajax-middenvelder.

"Ik heb Kenneth de afgelopen twee wedstrijden heel goed zien spelen", zegt de bondscoach na afloop van het gewonnen duel tegen de talenten van Noord-Macedonië (0-2). Taylor was de aangever bij de openingstreffer en benutte in deze wedstrijd een penalty. "Hij heeft het voortouw genomen in aanvallend opzicht." Ook tegen Jong Moldavië (3-0 winst) gaf Taylor een assist.

De 21-jarige middenvelder zit in een lastige periode bij Ajax, waar hij niet langer verzekerd is van een basisplaats. Daarnaast presteren de Amsterdammers tot nog toe ondermaats in de huidige voetbaljaargang. Desondanks had Taylor bij Jong Oranje twee keer een basisplaats in deze interlandperiode. "Hij was vandaag een leider in het veld", aldus de vijftigjarige bondscoach. Ook zonder aanvoerdersband.

Die werd bij afwezigheid van Devyne Rensch namelijk gedragen door Dirk Proper, middenvelder van NEC. "We hebben echt een goede groep jongens", zegt Reiziger daarover. "Ze voelen elkaar in korte tijd goed aan. Natuurlijk is het bepalend voor de sfeer dat je wint, maar de jongens gunnen elkaar iets. Dat zie je ook aan de doelpunten die gemaakt worden. We hebben een goede start gemaakt."