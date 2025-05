Mexx Meerdink meldt zich op Instagram met duidelijke boodschap over Wouter Goes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mexx Meerdink (AZ), die het opneemt voor zijn teamgenoot Wouter Goes.

Goes speelde zondag opnieuw een absolute hoofdrol tijdens Go Ahead Eagles - AZ (0-3 winst). De twintigjarige verdediger werd gezien de recente verhitte bekerfinale tussen de twee clubs met de nodige vijandigheid ontvangen, scoorde en pakte diep in blessuretijd een rode kaart.

Mexx Meerdink

Na afloop van de wedstrijd in Deventer gaat het opnieuw veel over Goes. Meerdink voelt de behoefte om via Instagram Stories de kant van zijn vriend te kiezen.

De 21-jarige spits plaatst een foto van Goes, die zijn doelpunt vierde door zijn shirt omhoog te houden en zijn achternaam te tonen. AZ zelf schaarde zich overigens ook al achter het talent, door ondanks de rode kaart te kiezen voor Goes op de foto van het eindresultaat.