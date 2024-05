Met deze profvoetballer is KNVB-scheidsrechter Shona Shukrula getrouwd

Shona Shukrula zal haar debuut als scheidsrechter in het Nederlands betaald voetbal in ieder geval niet maken tijdens een wedstrijd van FC Emmen. De 32-jarige Alkmaarse, die woensdag promoveerde naar betaald voetbal, stapte vorig jaar in het huwelijksbootje met verdediger Jeff Hardeveld.

De KNVB gaat Shona Shukrula klaarstomen voor haar debuut in de Keuken Kampioen Divisie, zo liet de Nederlandse voetbalbond woensdag weten middels een officieel persbericht. Daardoor krijgt zij komend seizoen als eerste vrouw de leiding over een wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Shukrula zal in ieder geval geen wedstrijden van Emmen fluiten, daar ze al jaren samen is met de 29-jarige Hardeveld. Shukrula trouwde in juni 2023 met de linksbenige verdediger. De bruiloft vond destijds plaats in Rome.

De KNVB hanteert voor arbiters bij het fluiten van wedstrijden het criterium dat er geen sprake mag zijn van directe familiebanden. Zo mag Joey Kooij als zwager van Feyenoord-middenvelder Calvin Stengs geen wedstrijden van de Rotterdammers fluiten. Indien Frank de Boer terugkeert als trainer in de Eredivisie, zal Kooij als schoonzoon ook uitgesloten worden voor zijn wedstrijden.

Emmen kan overigens nog promoveren naar de Eredivisie, waardoor de KNVB een mogelijk probleem kan ontlopen. Het is overigens nog onbekend of Hardeveld komend seizoen nog bij Emmen onder contract staat, daar het jeugdproduct van Feyenoord beschikt over een aflopend contract.

Shukrula reageerde woensdag via de website van de KNVB op haar promotie. “Ik ben onwijs trots op mijn promotie naar de groep scheidsrechters betaald voetbal. Hier heb ik vijftien jaar keihard voor gewerkt. Ik ben blij met het vertrouwen dat de KNVB in mij heeft, maar ik ben er nog niet.”

“Mijn debuut ligt in het vooruitzicht, maar moet nog wel gebeuren. Vanaf nu focus ik me volledig op het maken van mijn eerste optreden als scheidsrechter in het betaald voetbal volgend seizoen”, aldus Shukrula.

Shukrula is niet bang voor negatieve reacties. “Dat hoort bij het voetballeven en het podium waar ik naartoe wil. Ik heb geen negatieve ervaringen uit het verleden. Ik wil op de juiste manier beoordeeld worden: op mijn kwaliteiten. Kritiek en feedback horen daarbij, dat is inherent aan een leven in de topsport.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties