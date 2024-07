Met deze elf namen opent Go Ahead Eagles het Europese avontuur tegen SK Brann

Paul Simonis heeft de opstelling van Go Ahead Eagles bekendgemaakt. De oefenmeester heeft geen verrassingen in petto voor het heenduel in de tweede voorronde van de Conference League tegen SK Brann. Het duel in de Adelaarshorst begint om 18:30 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Jeffrey de Lange verdedigt het doel van Go Ahead. De goalie ziet vier verdedigers voor zich staan met Mats Deijl, Jamal Amofa, Joris Kramer en Dean James.

Het middenveld wordt gevormd door Evert Linthorst, Enric Llansana en Bobby Adekanye, terwijl de voorhoede bestaat uit Tengstedt, Jakob Breum en Victor Edvardsen. Tengstedt kampte deze voorbereiding met lichte hamstringklachten en kan daarom geen hele wedstrijd aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mathis Suray, Oliver Edvardsen, Julius Dirksen, Gerrit Nauber en Pim Saathof zijn niet fit en moeten het duel dan ook missen. Daar komt bij dat Thibo Baeten er vanwege privéomstandigheden ook niet bij is.

Ondanks het feit dat Go Ahead gehavend aantreedt tegen de Noren, heeft Simonis vertrouwen in een goede afloop. Dat baseert hij onder meer op de 1-2 oefenzege op KRC Genk. “Ik heb een ploeg op het veld gezien die samenwerkt en het Genk enorm moeilijk heeft gemaakt. Ze konden zich aan de afspraken houden, ook in de tachtigste minuut nog.”

Brann-trainer Eirik Horneland weet dat zijn ploeg middenin de competitie zit, terwijl Gp Ahead tegen Brann pas zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen speelt. “Ik denk wel dat ze zich goed hebben voorbereid op deze wedstrijd en het lijkt erop dat ze goed werk hebben geleverd om hier te komen. Het is een sterk team en ze hebben het goed gedaan in de play-offs”, sprak de oefenmeester lovend over Go Ahead.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, James; Linthorst, Llansana, Adekanye, Tengstedt, Breum, V. Edvardsen.

Opstelling SK Brann: Dyngeland; Crone, Knudsen, Kristiansen, Soltvedt; Kornvig, Pedersen, Kartum S; Castro, Heggebo, Warming.

Go Ahead Eagles - SK Brann: Winst Go Ahead Eagles Gelijkspel Winst SK Brann Stem Go Ahead Eagles - SK Brann: Winst Go Ahead Eagles 65% Gelijkspel 25% Winst SK Brann 10% Totaal aantal stemmen: 20 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties