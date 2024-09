Memphis Depay rondt opvallende transfer naar Brazilië af

Memphis Depay is niet langer transfervrij. Het hing al even in de lucht en de Oranje-international heeft nu definitief voor twee seizoenen getekend bij Corinthians in de Braziliaanse Série A. Daarmee rondt Memphis een opmerkelijke transfer af. Hij voegt zich namelijk bij de nummer zeventien van het hoogste niveau van Brazilië.



Daarmee is Corinthians met recht een degradatiekandidaat te noemen. In het verleden won Timão zeven landstitels, waarvan de laatste in 2017 aan de prijzenkast werd toegevoegd.



Bij Corinthians komt Memphis in de persoon van André Ramalho een oude bekende van de Eredivisie tegen. De centrumverdediger ruilde PSV deze zomer in voor de club uit zijn vaderland. Ook linksback Diego Palacios heeft een verleden in Nederland: hij kwam in het seizoen 2018/19 op huurbasis uit voor Willem II.



Volgens ESPN gaat Memphis bij zijn nieuwe werkgever een salaris van 'zo'n vijf ton per maand' verdienen. Bovendien zou hij gevraagd hebben om een persoonlijke chef en 'een huis in een gated community'.



Wat de overstap naar Corinthians betekent voor de interlandcarrière van Memphis, is nog niet bekend. Bondscoach Ronald Koeman liet maandagmiddag weten dat de deur voor Memphis openhoudt.



"Ik kijk altijd naar de fitheid van een speler en het niveau van de competitie waarin hij speelt. Het kan bij Memphis anders zijn dan bij Bergwijn. Ik denk dat het niveau van de competitie anders is. Maar het ligt aan het feit of hij fit is, gaat spelen en zijn niveau haalt. Dat is het allerbelangrijkste.”



Memphis was transfervrij sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid deze zomer. In anderhalf jaar tijd was hij in veertig wedstrijden goed voor dertien doelpunten en twee assists, maar zijn blessuregevoeligheid was voor Atleti reden genoeg om niet langer met Memphis door te gaan.