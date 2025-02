Memphis Depay omhelst vrouwelijke arbiter, wordt weggeslagen en neemt direct 'wraak'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die in het duel met Santos een onderonsje had met arbiter Edina Alves Batista.

Memphis eiste in het duel tussen Corinthians en Santos (2-1) niet alleen de aandacht op vanwege zijn ontmoeting met Neymar, want hij gaat ook viraal in Brazilië vanwege zijn onderonsje met scheidsrechter Batista.

De vrouwelijke arbiter plaatste tijdens de wedstrijd een arm op de onderrug van Memphis, die vervolgens een arm om haar heen sloeg. Batista haalde zijn arm vervolgens weg, waarna ook de aanvaller haar arm van zijn onderrug wegsloeg.

Het kolderieke moment leidde tot veel reacties op social media. “Sensacional”, zo schrijven diverse gebruikers onder een video op Instagram van het onderonsje. “Zij slaat zijn arm weg, en hij gooit haar arm weg uit wraak hahaha”, zo luidt een andere gewaardeerde reactie.