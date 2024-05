Memphis Depay maakt rentree voor Atlético, dat dankzij beauty De Paul wint

Atlético Madrid is er op de valreep in geslaagd om te winnen van Celta de Vigo. Vlak voor tijd zorgde Rodrigo De Paul op schitterende wijze voor de 1-0, door met een volley de bovenhoek te vinden. Vlak daarvoor had Memphis Depay zijn rentree gemaakt voor Atleti, dat dankzij de zege zo goed als zeker is van Champions League-deelname volgend seizoen. De voorsprong van de nummer van van LaLiga op naaste achtervolger Athletic Club bedraagt, met nog drie duels te gaan, liefst acht punten.

Memphis Depay keerde terug in de wedstrijdselectie van Atlético. De Moordrechter is hersteld van een spierblessure, zijn vierde dit seizoen, die hem zes wedstrijden aan de kant hield. Memphis begon zoals verwacht op de bank, Ángel Correa en Antoine Griezmann waren de voorste twee namen in de 3-5-2-formatie van Simeone. Bij Celta begon er één van de voormalig Eredivisionisten in de basis: Jørgen Strand Larsen. Renato Tapia, Luca de la Torre en Anastasios Douvikas waren bankzitters.

Atleti wist van tevoren dat Champions League-kwalificatie al zo goed als binnen is, al zou een overwinning die kans nog net even wat groter maken. Simeone zag zijn manschappen dan ook al snel naar voren trekken. Correa loste al snel een schot, dat de slap was om het Celta-goalie Vicente Guaita écht lastig te maken. De intensiteit waar Atlético in de beginfase mee speelde was Celta te veel. De Galiciërs ontsnapten opnieuw toen Samuel Lino niet genoeg richting de hoek schoot en Guaita bracht.

De eerste kans voor Celta was direct een serieuze. Echter schoot Strand Larsen na prima voorbereidend werk van Jonathan Bamba over. Afstandsschoten van Koke en Rodrigo Riquelme verontrustten Guaita niet, terwijl Jan Oblak aan de andere kant in twee instanties redde op een schot van Óscar Mingueza.

Atlético kwam nadien wat beter voor de dag, wat bijna resulteerde in de 1-0, maar Marcos Llorente liet een reuzenkans van dichtbij onbenut. Op slag van rust had Axel Witsel het geluk aan zijn zijde, toen hij net geen eigen doelpunt maakte na een voorzet van Bamba. Atlético slaagde er voor rust niet in om te scoren, en dus moest dat na rust gebeuren.

Simeone besloot in de rust om Lino, die tot zijn teleurstelling niet is opgenomen in de Copa América-selectie van Brazilië, te wisselen voor Álvaro Morata. Met de Spaans international in het veld werd het spel van Atleti er echter niet beter op en ontsnapten los Colchoneros aan de zeker ogende 0-1. Bamba zette sterk door over de rechterkant en legde terug op Iago Aspas, die in alle vrijheid recht op het doel schoot en Oblak daarmee de gelegenheid gaf om katachtig te redden.

Atleti had het lastig met laagvlieger Celta, dat goed georganiseerd stond en via Fran Beltrán een nieuwe, gevaarlijke poging loste. Genoeg om Oblak te passeren was het echter niet. Het werd tijd voor Atleti om weer eens iets te laten zien en dat gebeurde ook, toen Griezmann niet ver over schoot na een goede voorbereidende dribbel van invaller Pablo Barrios.

In de 75ste minuut maakte Memphis zijn rentree. De Oranje-international kwam binnen de lijnen voor clubtopscorer Griezmann. Memphis liet zich een minuut na zijn invalbeurt direct gelden met een schot in de korte hoek, waar Guaita met zijn voet redde.

De routinier van Celta bracht luttele ogenlikken later op schitterende wijze redding, door een spectaculaire volley van Barrios via de lat over te tikken. Atleti zette nog maar eens aan en kwam vlak voor tijd toch op 1-0. De Paul schoot nam aan met de borst en schoot via een volley heerlijk raak in de verre hoek. Het bleek het beslissende moment in de wedstrijd te zijn.

