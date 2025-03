Memphis Depay heeft zondagnacht wederom zijn waarde bewezen voor Corinthians. De Nederlandse aanvaller gooide het duel met Mirassol in de slotfase op slot: 2-0. Zo kopte hij zijn ploeg naar de halve finales van de Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van de staat São Paulo.

Memphis zag in de bomvolle Neo Química Arena tevreden toe hij zijn Paraguayaanse aanvalspartner Ángel Romero het duel na een kwart spelen openbrak. Tevreden mocht de 31-jarige spits ook zijn, want hij stond weer aan de basis van het doelpunt.

Met een uitstekend getrapte hoekschop stelde Memphis zijn ploeggenoot in staat om Corinthians op voorsprong te koppen: 1-0. Het duurde tot aan de laatste vijftien minuten voordat de beslissing eindelijk viel.

Uiteraard was het Memphis zelf die het pleit beslechtte. De Argentijnse linkspoot Fabrizio Angileri leverde maatwerk af door een voorzet perfect voor de goal te slingeren, waarna ook de 98-voudig Oranje-international met het hoofd trefzeker was: 2-1.

Hij vierde het uitbundig, door de haarband van het hoofd te halen en die richting het publiek te gooien en - zoals gebruikelijk - de vingers in de oren te stoppen. Mede door Memphis zijn cruciale rol is Corinthians dus halvefinalist in het staatskampioenschap.

Met zijn optreden geeft de aanvaller bovendien een duidelijk signaal af aan Ronald Koeman. De bondscoach nam de ex-PSV'er op in zijn voorselectie voor de interlands met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Memphis zal hopen dat hij ook tot de definitieve selectie behoort. Ook Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), en Xavi Simons (RB Leipzig) horen bij het lijstje aanvallers.

Mocht de Corinthians-uitblinker inderdaad opgeroepen worden, kan hij zijn jacht op de titel van Nederlands topscorer aller tijden voortzetten én zijn honderdste duel namens Oranje afwerken. Van Persie heeft met 50 goals in 102 interlands vier doelpunten meer dan Memphis, die dus 98 internationale potten speelde.