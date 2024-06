Memphis Depay reageert na Oranje-Frankrijk: 'Kan er nu van alles over zeggen'

Memphis Depay analyseert zijn tegenvallende optreden tegen Frankrijk

Memphis Depay maakte geen geweldige indruk tegen Frankrijk. De aanvaller scoorde wederom niet en werd net als tegen Polen voortijdig naar de kant gehaald. Memphis sprak na afloop van de 0-0 in Leipzig met Voetbalzone over zijn eigen prestatie in het shirt van Oranje.

"Ik kan er nu van alles over zeggen", antwoordt Depay op de vraag van verslaggever Jelle Kusters wat hij van zijn eigen optreden tegen Frankrijk vond. "Natuurlijk weet ik dat het beter kan. Beter moet. Maar dat analyseren we altijd een dag later, welke situaties er beter kunnen. En welke keuzes beter kunnen."

Memphis gaat daarna in op zijn eigen gevoel kort na het 0-0 gelijkspel tegen de Fransen. "Ik denk dat zij heel goed druk zetten. Als je de bal krijgt moet je direct kijken hoeveel opties je hebt. Dat deden ze goed. Dat was lastig voor me en ik moet ervoor zorgen dat beter te doen."

"Of we moeten als team ietsje anders gaan staan. Zo kunnen we misschien een overload creëren, zodat we er wel tussenuit kunnen voetballen. Maar dan moeten we video's bekijken en zien hoe we dat gaan doen", aldus Memphis, die door bondscoach Ronald Koeman opnieuw werd gewisseld."

Memphis is in ieder geval niet ontevreden over de formatie die Koeman hanteert. "Ik denk dat we wel gewend zijn aan de 4-3-3. Ik heb dat ook niet meegekregen (discussie over twee of drie aanvallers, red.), volgens mij spelen we gewoon altijd 4-3-3 en dat vind ik prima zo."

Rapportcijfer Voetbalzone

"Waar Memphis tegen Polen frivool speelde maar ongelukkig was in de afwerking, zat de spits vrijdagavond in het duel met Frankrijk totaal niet in de wedstrijd. Hij was helemaal niet balvast. Het resulteerde erin dat Oranje na een sterke openingsfase voor rust niet meer tot grote mogelijkheden kwam", zo luidt het rapport datopstelde over het optreden van Memphis.

"Ook leverde Memphis een vrije bal op eigen helft een keer veel te simpel in. In het tweede bedrijf toonde hij zich iets balvaster, al was zijn bijdrage nog steeds ondermaats."

