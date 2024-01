Meesterscout Piet de Visser breekt lans voor Afrika Cup: ‘Kan zo bij Ajax mee'

Piet de Visser is groot fan van de Afrika Cup. De meesterscout vindt dat het toernooi meer eer toekomt dan het krijgt, omdat er veel opportunistischer wordt gespeeld dan in de 'afwachtende' westerse wereld. Daarnaast zouden er genoeg pareltjes te spotten zijn. "Sikou Niakaté kan zo bij Ajax mee", deelt De Visser in een groot interview met Voetbal International.

De 89-jarige De Visser ging tot aan de pandemie steevast naar de Afrika Cup, waarna zijn gezondheid hem parten begon te spelen.

De Zeeuw volgt zijn lievelingstoernooi dit jaar dan ook noodgedwongen voor televisie. "Het leuke aan de Afrika Cup is dat je nooit weet wat je krijgt. Het zit altijd vol verrassingen."

De hartstochtelijke talentenspeurder vindt het spel op het toernooi een stuk boeiender dan wat hij doorgaans op de westerse velden ziet. "Het spel is veel meer opportunistisch dan we het hier gewend zijn. Niet terugspelen, niet dat breedtespel. Lekker vooruit, lekker fel!"

Wel geeft De Visser toe dat ook leedvermaak soms aan zijn lol ten grondslag ligt. "Je ziet ook hele domme dingen. Vreselijke overtredingen ook, met twee benen vooruit. Maar er breken ook altijd talenten door. Goed kijken, dan zie je ze."

'Hij kan zo mee bij Ajax'

Niakaté is zo'n talent volgens De Visser. De meesterscout neemt de 24-jarige centrumverdediger van Mali op in zijn elftal van toekomststerren.

"Hij is ietsje ouder al, maar echt een heel goede speler", licht De Visser toe. "Hij is 1 meter 86, een linkspoot van SC Braga. Hij is een verdediger met een fantastische lange trap. Bij Ajax kan hij zo mee."

Niakaté miste tot dusver geen minuut bij Mali, dat zich met vijf punten uit drie duels kroonde tot groepshoofd in Groep E op de Afrika Cup. Dinsdag staat een ontmoeting met Burkina Faso te wachten.

Bij zijn club Braga is Niakaté, mits fit, doorgaans basisspeler. Hij kwam dit seizoen tot dusver tot achttien duels (twee goals) over alle competities.

