Meest gewilde spits in Engeland wordt uitgekotst door eigen fans na zeer opmerkelijke Instagram-post

Onder supporters van Wolverhampton Wanderers heerst grote onvrede over aanvaller Matheus Cunha. De sterspeler van Wolves plaatste en verwijderde een cryptische post op zijn Instagram Stories. Cunha, die in de belangstelling staat van onder andere Manchester United, Arsenal en Newcastle United, lijkt met zijn boodschap de deur naar een vertrek open te zetten, tot ongenoegen van de Wolves-aanhang.

Cunha plaatste voorafgaand aan het duel van zondag tegen Tottenham Hotspur een foto van zichzelf op Instagram, met daarbij de tekst: "Tijd om gelukkig te zijn, ik volg mijn dromen, niet die van jullie… Dus blijf rustig." De post werd kort daarna verwijderd, maar had toen al voor flink wat commotie gezorgd binnen de Wolves-fanbase.

Op sociale media lieten supporters massaal weten klaar te zijn met de 25-jarige spits. Op X schreef een fan: "Weg ermee, ik ben hem helemaal zat." Een ander voegde toe: "Denkt hij niet na voordat hij iets post?" en een derde zei stellig: "Hij zou nooit meer voor ons mogen spelen."

De woede komt op een moment dat Cunha volop in de belangstelling staat vanwege zijn sterke prestaties. In de afgelopen twee seizoenen scoorde hij 25 keer in de Premier League in 58 wedstrijden.

Vooral zijn optredens tegen Manchester United sprongen in het oog, wat de interesse van de club uit Manchester verder heeft versterkt. Volgens recente berichten zou manager Rúben Amorim, die zoekt naar een nieuwe topspits, Cunha hoog op zijn verlanglijstje hebben staan.

Cunha verlengde in februari 2024 nog zijn contract bij Wolverhampton tot 2029. In zijn contract is een afkoopclausule van omgerekend 72 miljoen euro opgenomen. Daardoor ligt een vertrek naar de top van de Premier League in het verschiet.

Wolves-manager reageert diplomatiek op de ontstane situatie: "Volgend seizoen? Dat weet ik niet. De focus ligt op de volgende wedstrijd. De focus ligt op het team en Matheus maakt deel uit van het team. In de zomer zullen we zien wat er gebeurt, maar naar mijn mening is het normaal dat een speler met zijn potentieel ambitie heeft."