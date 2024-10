Mees Hilgers en Eliano Reijnders debuteren met gelijkspel bij Indonesië door zeer late tegengoal

Indonesië heeft donderdagavond ook de derde WK-kwalificatiewedstrijd niet weten te winnen. In en tegen Bahrein was de eindstand 2-2, door een late tegentreffer. Ragnar Oratmangoen en Rafael Struick scoorden voor de bezoekers, terwijl Mees Hilgers en Eliano Reijnders hun interlanddebuut maakten.

Indonesië startte met liefst negen spelers die ook over de Nederlandse nationaliteit beschikken: Maarten Paes, Hilgers, Jay Idzes, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Oratmangoen, Thom Haye en Struick. Voor Hilgers was het zijn debuut voor Indonesië.

Bahrein was sterker in de eerste helft en kwam na een klein kwartier op prachtige wijze op voorsprong. Een vrije trap van Mohamed Marhoon vanaf een meter of dertig belandde via de onderkant van de lat in het doel van Paes: 1-0.

Indonesië was een stuk zwakker en werd pas vlak voor rust voor het eerst echt dreigend. Dat leverde wel meteen de gelijkmaker op. Een voorzet kwam via Hilgers voor de voeten van Oratmangoen, die de 1-1 binnentikte.

Ook na de rust, met inmiddels debutant Reijnders in het veld, domineerde Bahrein grotendeels, maar het was Indonesië dat op voorsprong kwam. Een kwartier voor tijd krulde Rafael Struick de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de verre hoek: 1-2.

Lange tijd leek dat ook de eindstand te worden, maar diep in de blessuretijd werd het toch nog 2-2. Marhoon gleed de bal na een hoekschop bij de tweede paal binnen.

Door de remise blijft Indonesië voorlopig vijfde in Groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Het land heeft na drie duels drie punten.