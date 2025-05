Meerdink over Feyenoord-speler: 'Hij is een van de spelers van het jaar, een serieuze gegadigde. Hij heeft een stap verdiend'

Dávid Hancko maakt kans om de Speler van het Jaar te worden in de Eredivisie. Dat schrijft Martijn Meerdink in De Telegraaf. De oud-voetballer en vader van AZ-spits Mexx Meerdink vindt dat de 27-jarige Feyenoorder een stap heeft verdiend. Meerdink gaat ook in op de rode kaart van Wouter Goes.

Maandagavond kwam het nieuws naar buiten dat Al-Nassr ver wil gaan voor Hancko, die heel veel geld kan gaan verdienen in Saudi-Arabië. Ook onder meer Juventus, Atlético Madrid en Chelsea zijn geïnteresseerd in zijn diensten.

Meerdink zag Hancko ook weer goed spelen tegen Heracles Almelo. De Slowaak staat daarom in zijn team van de week. “Je kan hem zo bij een mooie club in een van de topcompetities neerzetten.”

“Hij is wat mij betreft een van de spelers van het jaar, een serieuze gegadigde. Een leider bij Feyenoord, die op het einde ook Ibrahim Osman nog even op z’n nummer zette en iedereen bij de les houdt, naast z’n verdedigende en voetballende kwaliteiten. Hij heeft een stap verdiend”, aldus Meerdink.

Goes

Meerdink laat ook zijn licht schijnen op de rode kaart van Goes tegen Go Ahead Eagles. De mandekker van AZ staat eveneens in het team van de week, maar haalde het einde van het duel in Deventer niet wegens een rode kaart. “Hij speelde gewoon een prima wedstrijd.”

“Aan de bal was hij goed. Hij had goede onderscheppingen met lange ballen, omdat hij vaak goed staat en hij maakte een goal. Naar die tackle mag anders gekeken worden. Natuurlijk kun je je afvragen of je in blessuretijd met 0-3 nog zo’n tackle moet inzetten. Wat onbesuisd, wellicht, maar vol op de bal. Ook zonder AZ-bril op: ik heb het idee dat dit een beetje gezocht was door de hysterie eromheen.”