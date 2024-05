Meerdere Italiaanse spelers trappen in nepaanbiedingen uit Saudi-Arabië

Het Italiaanse televisieprogramma La Iene heeft de afgelopen tijd verschillende aanbiedingen verzonnen bij spelers afkomstig uit Italië en voetballers die in de Serie A spelen. Het televisieprogramma bood in totaal bij vijftig spelers een potentieel contract aan, van wie het merendeel (88 procent) geïnteresseerd was.

In totaal gaf 88 procent (44 voetballers) van de benaderde spelers aan dat zij een overstap zagen zitten naar het Midden-Oosten. Hiervan gaven vier voetballers zelfs toestemming om hun reactie op het aanbod te publiceren.

Giacomo Bonaventura (Fiorentina) en Stefano Sensi (Internationale) waren twee van die spelers. Ook Jorginho (Arsenal) was geïnteresseerd in een potentiële overstap naar de Saudische competitie.

‘‘Als er een concrete aanbieding van iemand is, sta ik daar altijd voor open’’, zei de middenvelder van Arsenal, die met zijn huidige werkgever nog in gesprek is over een contractverlenging.

Ook Mario Balotelli (Adana Demirspor) had oren naar een miljoenendeal. De voormalig international van Italië zou het ‘prima’ vinden om voor 30 miljoen euro per jaar in het Midden-Oosten te spelen. ''Het ligt eraan hoeveel ze bieden. Daar moeten we samen voor zitten en het iets formeler aanpakken. 30 miljoen per jaar? Dat is prima.''

Een handjevol spelers wees de aanbieding van het televisieprogramma af. Daar de spelers meer dan tevreden zijn bij hun huidige werkgevers. Onder meer Mattia Perin (Juventus), Federico Bernardeschi (Toronto FC), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Mattia Zaccagni (Lazio) en Giovanni Simeone (Napoli) wezen deze nepaanbiedingen af.

‘’Ik ben niet geïnteresseerd, ik zit goed bij Roma en ben blij om voor het team uit mijn stad uit te komen’’, liet Italiaans international Pellegrini weten.

‘’Ik ben nu niet van plan om naar Saudi-Arabië te gaan. Op dit moment ben ik niet geïnteresseerd in geld, maar in carrière maken in Europa’’, benadrukte Napoli-spits Simeone.



