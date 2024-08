Meerdere clubs uit de Eredivisie willen Mikki van Sas huren van Feyenoord

Doelman Mikki van Sas mag Feyenoord op huurbasis verlaten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagochtend via X. De twintigjarige Utrechter leek de derde doelman te worden in De Kuip, maar geniet volgens Romano belangstelling van meerdere clubs uit de Eredivisie.

In zijn tweet benoemt Romano niet welke clubs Van Sas willen huren van Feyenoord. De 1,93 meter lange doelman heeft in overleg met de Rotterdamse club besloten dat een verhuurperiode een goede optie zou zijn.

Feyenoord nam Van Sas vorige zomer transfervrij over van Manchester City, dat wel nog een deel van zijn transferrechten in handen heeft. De Nederlandse jeugdinternational ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2026 vast.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Van Sas op 400.000 euro, maar Feyenoord lijkt enkel mee te werken aan een verhuur. Het is onbekend of de Rotterdammers de transfermarkt op gaan indien de derde goalie vertrekt.

De Stadionclub heeft met Mannou Berger (19) namelijk nog een jonge keeper in de gelederen die regelmatig meetraint met het eerste elftal. Thijs Jansen (22) werd onlangs definitief verkocht aan SC Cambuur, terwijl het contract van Kostas Lamprou (32) onlangs afliep.

De ervaren Griek heeft te horen gekregen dat hij geen toekomst heeft bij Feyenoord en is momenteel transfervrij. Van Sas leek zijn rol over te nemen, maar wordt mogelijk tijdelijk gestald bij een van de nog onbekende Eredivisie-clubs.

Van Sas, die zijn jeugdopleiding genoot bij FC Utrecht en Manchester City, keepte woensdagavond nog een half uur tijdens het verloren oefenduel met AS Monaco (1-3). Als vervanger van Justin Bijlow moest hij vijf minuten na zijn entree al vissen, maar vervolgens voorkwam hij een grotere uitslag met meerdere reddingen.

