Meer kopzorgen voor Frankrijk Aanvaller mist training wegens liesklachten

Bondscoach Didier Deschamps moet komende vrijdag naast Kylian Mbappé mogelijk nog een aanvaller missen tijdens de EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Olivier Giroud ontbrak dinsdag op de training van Frankrijk vanwege liesklachten.

L’Équipe wist dinsdagmiddag te melden dat Frankrijk vrijdag geen risico gaat lopen met Mbappé. De steraanvaller heeft de komende dagen intensieve medische behandeling nodig, nadat hij maandagavond tegen Oostenrijk (1-0 winst) een gebroken neus opliep.

Deschamps heeft tegen Oranje mogelijk voorin nog minder smaken om uit te kiezen. Giroud sloeg dinsdag - net als Mbappé - de training van Frankrijk over. Volgens RMC Sport kampt Giroud met een lichte liesblessure en wordt de 37-jarige spits woensdag weer op het veld verwacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Of de ervaren aanvaller tegen Nederland volledig inzetbaar is, moet nog blijken. Giroud viel tegen Oostenrijk in de slotfase in voor de geblesseerde Mbappé maar kwam gehavend uit de strijd.

Indien Mbappé en Giroud beiden ontbreken in het duel met Oranje zit Deschamps niet direct dun in zijn centrumaanvallers. De keuzeheer heeft ook nog de beschikking over Randal Kolo Muani en Marcus Thuram, terwijl eveneens in de punt van de aanval uit de voeten kan.

Nederland en Frankrijk staan vrijdag om 21.00 uur tegenover elkaar. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won de eerste groepswedstrijd met 1-2 van Polen, waardoor zowel Oranje als Frankrijk met een volgende zege een grote stap richting de achtste finales kan zetten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties