Medeverdachte in drugszaak rond Quincy Promes wil ‘deels bekennen’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 12:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:47

Marylio V, de medeverdachte van topvoetballer Quincy Promes in een omvangrijke drugszaak, gaat tijdens de inhoudelijke zitting ‘deels’ bekennen, zo heeft zijn advocaat dinsdag aangekondigd tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank Amsterdam.

Tijdens de zitting werd bekend dat de zaak rond Promes én medeverdachte Marylio V. 24 januari inhoudelijk behandeld zal worden. V. heeft volgens het Algemeen Dagblad gezegd dat hij over zijn eigen daden zal spreken. Daar riep hij direct achteraan dat hij het niet over Promes gaat hebben.

Het is echter goed mogelijk dat de bekentenis van V. ook belastend kan zijn voor zijn voetballende neef Quincy, hetgeen V. ook erkende. Zijn advocaat hoopte met de belofte van een gedeeltelijke bekentenis zijn voorlopige hechtenis tot de inhoudelijke behandeling te schorsen. Aangezien V. een strafblad heeft werd dit verzoek vanwege ‘herhalingsgevaar’ afgewezen.

Drugskwestie loopt al langer

V. en Promes worden beiden verdacht van drugssmokkel. Dat gaat om de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen in januari van 2020. De eerste partij betrof 650 kilo, de tweede 712 kilo. Promes wordt in die zaak een 'sturende rol' toegedicht.

Het Team Criminele Inlichtingen van de politie kreeg in 2018 te horen dat Promes geld zou hebben geïnvesteerd in de cocaïnehandel. De politie kon pas concreet iets met die informatie toen duidelijk werd dat de voormalig Oranje-international contacten had opgedaan in de drugswereld, mogelijk over een wapen beschikte en in het bezit was van een PGP-telefoon waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Hierdoor kreeg de politie toestemming om de telefoongesprekken van Promes af te luisteren.

Promes zou 200.000 euro hebben geïnvesteerd in een transport waarmee drugscrimineel Piet Wortel en Wilfon A. in totaal zes miljoen euro zouden hebben verdiend. Een deel van de blokken cocaïne die binnenkwamen in de haven van Antwerpen werd echter in beslag genomen door de Belgische politie.

"Shit, man!", zo zou de aanvaller van Spartak op de gedeeltelijke inbeslagneming hebben gereagerd. Medeverdachte V. probeerde positief te blijven. "Dus de helft is safe, risico van het vak." Promes verstuurde vervolgens op 25 februari van dit jaar een bericht. "Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt, ze kwamen in 2 bakken, eentje is gevallen eentje is geklemd en dus me hele winst was door de helft."

Het OM heeft Promes nog niet kunnen ondervragen omdat hij weigert Rusland te verlaten. Het heeft er nog volgens het AD nog steeds alle schijn van dat hij een Russisch paspoort probeert te bemachtigen. Eerder dit jaar werd hij al veroordeeld tot 18 maanden cel voor het neersteken van zijn neef. In september zou op een politiebureau een poging hebben gedaan enkele agenten om te kopen om opgepakte vrienden van hem vrij te krijgen.