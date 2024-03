Mbappé wordt in de rust gewisseld, neemt selfies en weigert op de bank te zitten

Kylian Mbappé is opnieuw vroegtijdig gewisseld bij Paris Saint-Germain. De Franse superster werd afgelopen speelronde na 65 minuten naar de kant gehaald tegen Stade Rennes en bleef vrijdag tegen AS Monaco (0-0) in de rust in de kleedkamers achter. Het lijkt erop dat er geen sprake was van een blessure, al is dat nog niet zeker. Na rust keerde Mbappé niet terug op de bank. Na enkele selfies met fans te hebben genomen nam hij plaats op de tribune, waar zijn familie zat. PSG staat nu nog altijd twaalf punten voor in de Ligue 1, Monaco volgt op dertien punten afstand op plek drie.

Mbappé begon dus wel aan de aftrap in het Prinsendom. De wereldkampioen van 2018 vormde de aanval met Marco Asensio en Gonçalo Ramos. Bij Monaco moesten Wissam Ben Yedder en Folarin Balogun voor de treffers zien te zorgen.

Het was Monaco dat in de eerste helft de meeste goede kansen kreeg om op voorsprong te komen. Zo moest Gianluigi Donnarumma handelend optreden op een schot van Balogun. De Italiaanse gigant had niet veel later ook een antwoord in huis op een poging van Takumi Minamino, die het probeerde met een gekruld schot.

Niet veel later dacht Ben Yedder alsnog voor de 1-0 te zorgen, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. PSG viel nogal tegen en kwam vlak voor het rustsignaal andermaal goed weg, toen Ben Yedder op aangeven van Balogun maar net naast schoot. In de blessuretijd van de eerste helft wist ook Maghnes Akliouche Donnarumma niet te passeren.

Mbappé bleef in de kleedkamers achter. Het is onduidelijk wat de precieze beweegredenen van Luis Enrique waren. De sterspeler, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij PSG werd vorig weekend nog vroegtijdig naar de kant gehaald. Wel kreeg Mbappé in de eerste helft een tikje te verwerken, al wijst alles erop dat Mbappé weinig tot niets mankeert.

Mbappe behaving like a kid after being subbed off at half-time. No respect for the club or his teammates.pic.twitter.com/grPOUwrl9b — Robin Bairner (@RBairner) March 1, 2024

Vlak na de hervatting claimde Monaco een strafschop na vermeend hands van Manuel Ugarte. Daar bleek echter geen sprake van te zijn. Monaco was de betere ploeg aan het begin van de tweede helft en had zichzelf kunnen belonen via Balogun, die te weinig deed met de geboden ruimte en op een Parijse verdediger schoot. Aan de andere kant zorgde Vitinha voor het eerste gevaar van PSG na rust. Zijn schot vloog nipt over.

PSG wist weinig klaar te spelen, al brak het hier en daar wel gevaarlijk uit. Bradley Barcola, die goed inviel, wist niet niet af te ronden. Radoslaw Majecki redde prima op een schot van het toptalent. Vitinha kwam in het vervolg nog dichtbij, ware het niet dat Majecki opnieuw in de weg stond.

