Het vertrek van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid doet flink wat stof opwaaien, ook bij toekomstige ploeggenoten. Kylian Mbappé, die zelf bezig is aan zijn eerste seizoen in de Spaanse hoofdstad, liet kortstondig van zich horen na het emotionele afscheid van de rechtsback, maar verwijderde zijn reactie razendsnel.

De 25-jarige Alexander-Arnold maakte maandag via social media bekend dat hij na meer dan twintig jaar vertrekt bij zijn jeugdliefde Liverpool. De Engelsman deelde een videoboodschap waarin hij zijn vertrek aankondigde en het publiek bedankte voor de jarenlange steun. Daarmee is de weg vrij voor een overstap naar Real Madrid, dat al lange tijd gelinkt wordt aan de international van Engeland.

Op Instagram verzamelde de post van Alexander-Arnold in korte tijd meer dan een miljoen likes – één daarvan kwam opvallend genoeg van Mbappé. De Franse superster liet zo blijken het vertrek van zijn vermoedelijke toekomstige teamgenoot te volgen, maar trok zijn like enkele minuten later alweer in. Spaanse media, waaronder AS, sprongen er direct bovenop: “Het is niet onopgemerkt gebleven.”

Alexander-Arnold heeft in zijn Liverpool-loopbaan nagenoeg alles gewonnen wat er te winnen valt, waaronder de Premier League, de Champions League, het WK voor clubs en de FA Cup. Met zijn overgang naar Real Madrid gaat hij nu deel uitmaken van een sterrenensemble met onder meer Jude Bellingham, Vinicius Júnior, Rodrygo en natuurlijk Mbappé.

Bij Real Madrid staan grote veranderingen op stapel. Carlo Ancelotti vertrekt komende zomer en de club aast op verversingen in de selectie na uitschakelingen in de Champions League (n de kwartfinale tegen Arsenal) en de Copa del Rey (in de finale tegen Barcelona).

Clubpresident Florentino Pérez zou werken aan een nieuwe 'galácticos-periode'; Alexander-Arnold is een van de schakels in dat project.