Mbappé clashte hard met PSG-president Al-Khelaïfi nadat hij broertje Ethan huilend aantrof

Dat de relatie tussen Kylian Mbappé en Paris Saint Germain-president Nasser Al-Khelaïfi vertroebeld is, was al een tijdje bekend. Nu komt L'Équipe met nieuwe informatie omtrent de laatste thuiswedstrijd van PSG vorig seizoen.

Al-Khelaïfi was eerder dit jaar niet te spreken over het besluit van Mbappé om PSG definitief te verlaten. De Qatarese eigenaar probeerde zijn sterspeler er maandenlang van te overtuigen dat een contractverlenging de beste optie was, maar zijn pogingen bleken tevergeefs. Afgelopen zomer vertrok Mbappé transfervrij naar Real Madrid.

Op 12 mei dit jaar, enkele dagen nadat Mbappé zijn aanstaande afscheid officieel maakte, speelde PSG thuis tegen Toulouse (1-3) zijn laatste thuisduel van het seizoen. De wedstrijd van de Parijzenaren, die op dat moment al kampioen waren, stond in het teken van het afscheid van Mbappé van zijn eigen publiek.

Een vrij opvallende afwezige in de selectie van trainer Luis Enrique was het broertje van Kylian, Ethan. Volgens L'Équipe had het ontbreken van Ethan Mbappé in de selectie alles te maken met de slechte relatie tussen Al-Khelaïfi en Kylian Mbappé.

Volgens de Franse krant gaf de president van PSG de order aan Luis Enrique om Ethan Mbappé niet op te nemen in zijn selectie. Die beslissing had een grote impact op de middenvelder, die in de kleedkamer van PSG al huilend werd aangetroffen door grote broer Kylian.

Kylian Mbappé vond de beslissing van Al-Khelaïfi onacceptabel en clashte vervolgens hard met de PSG-president. Wat er toen precies is voorgevallen, maakt L'Équipe verder niet bekend. Enkele dagen later volgde een nieuwe, 'knallende' ruzie, om het feit dat Al-Khelaïfi niet werd genoemd in de afscheidsvideo van Mbappé.

Net als Kylian is ook Ethan inmiddels vertrokken bij de huidige koploper van de Ligue 1. De zeventienjarige middenvelder verkaste transfervrij naar Lille OSC, waarvoor hij tot op heden tachtig speelminuten maakte, verdeeld over vier wedstrijden.