Max Verstappen heeft nieuwe held in het voetbal: 'Een ongelooflijke prestatie'

Max Verstappen heeft met Lamine Yamal nieuwe held in het voetbal: ‘Een ongelooflijke prestatie’

Max Verstappen kijkt met enorm veel bewondering naar de stormachtige ontwikkeling van Lamine Yamal. De huidige koploper in het Formule 1-klassement ziet overeenkomsten met zijn eigen weg naar de absolute top, al wil Verstappen zichzelf liever niet teveel vergelijken met Yamal.

"De prestaties van Lamine zijn ongelooflijk", is Verstappen tegenover Mundo Deportivo bijzonder enthousiast over de pas zeventienjarige Yamal. "Ik bedoel: op die leeftijd uitkomen voor je land en presteren zoals hij deed op EURO 2024 is iets waar ik erg van heb genoten."

Verstappen bewandelde ongeveer dezelfde weg als Yamal. De Limburger debuteerde als zeventienjarige in de Formule 1 en kreeg ook al snel te maken met hooggespannen verwachtingen. "Ik hou niet van dit soort vergelijkingen. Maar zo goed en met zoveel zelfvertrouwen spelen op die leeftijd is ook iets heel bijzonders."

De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 weet wel ongeveer wat de alom geprezen Yamal nu doormaakt. "Ik kan uiteraard niet voor Lamine spreken. Maar ik kan me voorstellen wat hij nu voelt. Ik denk dat als je zo jong bent, je speelt op basis van je talent. En je hebt plezier. En als je echt goed bent, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker."

Lamal is inmiddels doorgebroken bij FC Barcelona, de favoriete club van Verstappen. "Het wordt een moeilijk jaar, denk ik", verzucht hij. "Als je ziet hoe Real Madrid zich heeft versterkt (met Kylian Mbappé, red.) en met wat voor selectie ze voor de dag kunnen komen."

"Ik bedoel, natuurlijk, ik zal altijd een fan van Barcelona blijven, wat er ook gebeurt. Maar ik denk dat je ook realistisch moet zijn over de concurrentie, toch? Ik denk dat het weer een lastig seizoen gaat worden, want ze moeten proberen Madrid te verslaan. Maar je moet er altijd in geloven" blijft Verstappen hoopvol naar de toekomst kijken.

"Barça heeft ook een goed team en nu met de nieuwe coach weet je nooit wat er kan gebeuren", verwijst Verstappen naar Hansi Flick, de opvolger van Xavi. De Barcelona-supporter hoopt in ieder geval dat Frenkie de Jong snel zijn rentree maakt. "Ik geniet er echt van om hem te zien spelen. Ik hoop dat Frenkie opnieuw een sterk jaar zal hebben op het middenveld van Barça."

