Maurice Steijn ziet zoon Sem in Johan Cruijff ArenA met Ajax-legende en begint te glimlachen: 'Dat was altijd zijn voorbeeld'

Maurice Steijn is niet ontevreden na afloop van Ajax - Sparta Rotterdam (1-1). Heel even leek zijn ploeg er zelfs met de zege vandoor te gaan in de Johan Cruijff ArenA, door een doelpunt van Mohamed Nassoh in de blessuretijd. Vlak daarna bepaalde Youri Regeer de eindstand aan de andere kant van het veld echter op 1-1.

De goal van Nassoh viel pas in de vijfde minuut van de blessuretijd, maar toch dacht Steijn toen nog niet dat de zege binnen was voor Sparta. “Ik wist dat er nog 3,5 minuut te spelen waren. En we zijn al een aantal keer in de tweede helft door het oog van de naald gekropen met ballen op de paal en lat.”

“Je hebt natuurlijk altijd vertrouwen in een goed resultaat, maar hij was nog niet binnen voor mijn gevoel. En dat is gebleken”, aldus de trainer van Sparta bij ESPN.

“Ik denk dat op basis van kansen de eerste helft voor ons, en de tweede helft voor Ajax was. Zo reëel moet je zijn. Ik vind dat wij op voorsprong moeten komen. We kregen drie honderd procent kansen. Die krijg je niet vaak in de ArenA, en daar moet je er zeker één van afdrukken.”

“Natuurlijk is het jammer dat je niet hier een mooie overwinning haalt, maar aan de andere kant is het ook wat het is. Ik ben heel blij met het punt.”

Onder Steijn heeft Sparta de weg naar boven inmiddels gevonden. Een paar maanden geleden was de ploeg nog een serieuze degradatiekandidaat, maar inmiddels staat Sparta tiende. “Ik ben er alleen maar mee bezig dat we ons veilig spelen met Sparta, en nu met 35 punten lijkt dat te lukken. We hebben een zwaar programma, Ajax is één van die reeks, maar de weg omhoog hebben we nog niet afgebroken.”

Aan het einde van het interview bij ESPN krijgt Steijn nog beelden te zien van zijn zoon Sem Steijn, die op de tribune in de Johan Cruijff ArenA in gesprek is met Jari Litmanen en een schouderklopje krijgt. “Oh, dat is mooi”, aldus een glimlachende Maurice Steijn. “Ja, dat is heel mooi. Het is vooral mooi omdat dat (Litmanen, red.) altijd een voorbeeld voor hem (Sem Steijn, red.) is geweest. Heel mooi.”