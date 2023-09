Maurice Steijn grijpt in en wijzigt Ajax op maar liefst vijf plaatsen

Zondag, 17 september 2023 om 13:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:45

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het duel met FC Twente van zondag bekendgemaakt. Steven Berghuis, die drie duels schorsing uitzat, heeft een basisplaats in de Grolsch Veste. Steijn heeft daarnaast basisplaatsen in petto voor debutanten Borna Sosa en Sivert Mannsverk, terwijl ook Steven Bergwijn en Chuba Akpom starten. Carlos Forbs, Georges Mikautadze, Branco van den Bomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson zijn bankzitters. Ajax lijkt in een 4-2-3-1-systeem te starten. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Steijn wijzigt zijn elftal dus op vijf plaatsen ten opzichte van het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard van begin september. Jay Gorter is in ieder geval weer de doelman, met in de verdediging (van rechts naar links) Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Sosa. Mannsverk en Benjamin Tahirovic moeten voor de balans zorgen op het Ajax-middenveld, met Akpom, die tot dusver 28 minuten speelde, als nummer 10. De aanvoer vanaf de flanken richting Brian Brobbey komt van Berghuis (rechts) en Bergwijn (links).

Twente-trainer Joseph Oosting kent in de verdediging de nodige kopzorgen. Joshua Brenet, Max Bruns en Gijs Smal zijn allen te geblesseerd om deel te nemen aan de wedstrijd. De Tukkers zijn het seizoen uitstekend begonnen. Na drie wedstrijden is de ploeg nog altijd zonder puntenverlies. FC Twente - Ajax staat zondag voor de 57ste keer in de Eredivisie op het programma. Van de voorgaande 56 duels wist de ploeg uit Enschede er 17 te winnen, werd het 15 keer gelijk en gingen de Amsterdammers er 24 keer met winst vandoor. Vorig seizoen was Twente op de laatste speeldag na rust veel te sterk voor Ajax: 3-1.

Berghuis kreeg na afloop van de mislukte seizoensfinale de schijnwerpers op zich gericht. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten sloeg een Twente-fan, waardoor hij de eerste drie competitieduels van dit seizoen moest laten schieten. Uitgerekend in de Grolsch Veste keert hij echter terug in de basis van Ajax. "Hij is een ongelooflijk belangrijke speler: niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal, en in de kleedkamer", liet een verheugde Steijn weten. "Ik ben superblij dat hij er zondag bij is." Steven Bergwijn, die tegen Fortuna Sittard (0-0) nog verstek moest laten gaan, is ook basisspeler in Enschede.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Hilgers, Regeer; Kjølø, Sadílek; Rots, Steijn, Vlap; Ugalde

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Mannsverk, Tahirovic; Berghuis, Akpom, Bergwijn; Brobbey