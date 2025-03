Maurice Steijn gaat met Sparta Rotterdam op bezoek bij NAC Breda: 'Die vragen kreeg ik ook toen ik tegen Ajax speelde'

Maurice Steijn keert vrijdagavond als trainer van Sparta Rotterdam terug bij NAC Breda. Dat duel is belangrijk in de strijd om handhaving, aangezien het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen maar vier punten is. Steijn heeft bovendien zelf ook een verleden bij NAC, waar hij niet fijn wegging. De 51-jarige trainer heeft wel een punt gezet onder die periode, vertelt hij.

“Ik leef op dezelfde manier als alle andere wedstrijden naar dit duel toe”, zegt Steijn in gesprek met ESPN. “Ik snap dat iedereen hem heel erg beladen vindt, maar het hoofdstuk NAC is allang afgesloten. Het is vijf jaar geleden dat ik daar gewerkt heb. Ik ben eigenlijk alleen maar met Sparta bezig. We moeten in de Eredivisie blijven en daar is dit een van de 34 wedstrijden van. Zo kijk ik er ook echt naar.”

Steijn noemt zijn periode als trainer in Breda ‘heel rommelig’. “En het is niet leuk afgesloten. Maar ik heb daar met name met de spelers en de staf ook prima samengewerkt. Dat voert voor mij altijd de boventoon.” De geboren Hagenees is niet extra gemotiveerd voor het duel in het Rat Verlegh Stadion. “Nee, helemaal niet. Die vragen kreeg ik eerder ook toen ik tegen Ajax speelde.”

“Dan leef je op rancune en in het verleden. Ik leef in het heden. Het belangrijkste is dat we drie punten pakken. Of dat nou in Breda is of de komende weken... Natuurlijk willen we vrijdag punten pakken omdat we die heel erg nodig hebben en dat is leidend.”

“Hoe ik verwacht te worden ontvangen? Geen idee, maar daar maak ik me ook niet zo druk om. Nogmaals: ik kom namens Sparta, ik ben de trainer van Sparta en ik wil daar een resultaat halen om Sparta in de Eredivisie te houden”, vervolgt Steijn, die nog een aantal oud-collega’s zal tegenkomen. “Dat is voor mij leidend. Ik heb met de spelers en staf prima samengewerkt.”

“Daar kom ik nog een aantal mensen van tegen en dat is altijd leuk. Dat heb ik dit jaar met Ajax gehad en dat zal vrijdag ook zo zijn. Er lopen twee oud-spelers van mij rond, met Clint Leemans en Roy Kortsmit. Er zijn ook nog wat mensen in de staf waarmee ik heb samengewerkt en samengespeeld bij NAC, dus dat gaat allemaal goedkomen.”

“Of ik Sydney van Hooijdonk dan vergeet? Daar heb ik ook mee gewerkt, ja. Prima, toch?”, lacht Steijn. “Ik heb er allang een streep onder gezet, maar jullie vinden het blijkbaar allemaal heel erg spannend om dat toch weer op te rakelen. Ik vind dat niet. Joh, let’s see. We gaan daarheen voor hopelijk een mooi resultaat.” De wedstrijd in Breda begint vrijdag om 20.00 uur.