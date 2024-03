Matthijs de Ligt trekt opmerkelijke uitspraak in: ‘Ik heb daar spijt van’

Matthijs de Ligt heeft spijt van zijn uitspraak na de wedstrijd tegen Senegal (0-2 winst) op het afgelopen WK in Qatar. De verdediger van Bayern München liet zich destijds ontvallen zich niet helemaal thuis te voelen in een systeem met drie centrumverdedigers, maar komt daar nu volledig op terug. "Ik heb spijt van die uitspraak", aldus De Ligt maandag op de persconferentie van het Nederlands elftal.

De Ligt stond op het WK slechts één keer in de basis, in de openingswedstrijd tegen Senegal. Nederland won, maar De Ligt maakte geen sterke indruk als rechtercentrale verdediger in een vijfmansdefensie, zo beaamde hij ook zelf.

"Ik had het lastig", zei De Ligt anderhalf jaar geleden in Qatar. "Ik ben geen rechtsback, maar ik kwam vandaag wel vaak als rechtsback te voetballen. Helemaal omdat ik bij Bayern aan de linkerkant speel, is dit even wennen en compleet anders voor me. Helemaal tegen een vleugelspeler is het lastig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Ligt wordt maandag door Noa Vahle gevraagd of hij daar nog steeds zo tegenaan kijkt. "Dat is wel veranderd. Ik heb ook wel spijt gehad van die opmerking op het WK."

"Die uitspraak deed ik ook in the heat of the moment na een wedstrijd, op een moment dat je dan misschien een minder goed gevoel hebt. Ik wil het geen frustratie noemen, maar ik voelde daarover toch wat onzekerheid misschien."

Sinds dit seizoen werkt De Ligt bij Bayern samen met Thomas Tuchel, die zijn elftal regelmatig in een soortgelijk systeem met drie centrale verdedigers laat opereren.

"Bij Bayern kom ik de laatste tijd ook vaak met drie centrumverdedigers uit, of het nu met bal of zonder bal is. Ik heb daar geen twijfels over of ik dat zou kunnen. Of ik te eerlijk ben soms? Nee, te eerlijk niet, maar het is soms in the heat of the moment moeilijk om echt te zeggen wat je wil en om geen opmerkingen te maken die daarna negatieve gevolgen voor je hebben."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties