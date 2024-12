Mats Wieffer legt verschil tussen speelwijze Brighton & Hove Albion en Feyenoord uit

Mats Wieffer maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. De Nederlander kende mede door blessures nog geen ideale start in Engeland en is nog zoekende naar een vaste basisplaats. Wieffer legt in een interview met Elf Voetbal uit wat het grootste verschil is tussen de speelwijze van Brighton en die van Feyenoord.

“Mijn rol is iets anders dan bij Feyenoord. Daar speelden we als verdedigende middenvelders met twee man naast elkaar. Bij Brighton wisselt dat”, begint Wieffer.

“Soms staan we met één, soms met twee man in die linie. De manager legt andere accenten dan Arne Slot bij Feyenoord deed. Dat gaat om de details met bijvoorbeeld hoe je moet staan”, legt de international uit.

"De gesprekken met de trainer verlopen in het Engels. Hij is een Duitser. Ik kan Duits verstaan, maar ik kan geen gesprek in die taal voeren”, laat de middenvelder weten. Hier spreek ik ook met teamgenoten, maar ik houd me nog op de vlakte, haha."

Een van de teamgenoten van Wieffer is landgenoot Bart Verbruggen. De keeper gaf Wieffer deze zomer advies over de overstap naar Engeland. “Bart vertelde enthousiast over zijn ervaringen en adviseerde me de stap te maken.”

“We trekken regelmatig met elkaar op”, laat Wieffer weten. “Begin oktober zijn we nog samen naar Nederland gereden voor de interlands tegen Duitsland en Hongarije. De vluchttijden waren ongunstig en de uitval is erg groot."

Toch is zijn overstap naar Brighton nog niet helemaal geworden wat hij voor ogen had. “Het was vervelend dat ik in het begin van het seizoen twee kleine blessures opliep. Het was lastig om in mijn ritme te komen, maar nu ben ik gelukkig alweer een tijdje helemaal fit. Ik voel me goed en we willen graag meedoen om de bovenste plekken dit seizoen.”

Wieffer volgt Feyenoord nog altijd op de voet, zo laat hij weten. “Indien mogelijk volg ik de wedstrijden rechtstreeks op de televisie. Ik spreek regelmatig met Dávid Hancko, Quilindschy Hartman en Timon Wellenreuther. De eerste helft van De Klassieker tegen Ajax bekeken we bij Brighton zelfs gezamenlijk in de kleedkamer voorafgaand aan onze League Cup-wedstrijd tegen Liverpool”, zo sluit hij af.