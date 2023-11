Matig NAC gaat na bekerblamage ook onderuit in competitie; krankzinnig slot VVV

Vrijdag, 3 november 2023 om 22:07 • Lars Capiau • Laatste update: 22:10

NAC heeft wederom een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Vijverberg ging de ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel onderuit tegen De Graafschap: 1-0. Jong AZ en VVV-Venlo deelden de punten. In een duel gekenmerkt door een weergaloze assist van Jayden Addai en een krankzinnig slot bleven beide ploegen in evenwicht: 2-2. Helmond Sport won via matchwinner Martijn Kaars, die alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen maakte, wederom: 1-0.

De Graafschap - NAC Breda 1-0

De Graafschap creëerde na pas vier minuten spelen al de eerste mogelijkheid. Een kopbal van Joran Hardeman eindigde net naast de paal. Na enkele ongevaarlijke pogingen van Alexander Büttner werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt, daar NAC-fans vanuit het uitvak vuurwerk op het veld gooiden.

Wat een heerlijke assist van Jayden Addai ??? — ESPN NL (@ESPNnl) November 3, 2023

Na de hervatting had De Graafschap nog steeds het betere van het spel. NAC, dat dinsdag door Quick Boys uit de beker werd geknikkerd (1-0), leunde achterover en mocht Roy Kortsmit bedanken dat na zestig minuten de brilstand nog op het scorebord stond.

De doelman had op enkele (afstands)pogingen van de thuisploeg en nog maar eens een kopbal van Hardeman prima reddingen in huis. Toch moest de doelman na zo'n zeventig minuten capituleren. Kortsmit loste de bal, waarna het doelpunt uiteindelijk als een eigen goal van Boy Kemper de boeken inging: 1-0.

Helmond Sport - Telstar 1-0

Hoewel de openingsfase voor Helmond was, kreeg Telstar na een dikke tien minuten spelen de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Tim van de Loo leek te profiteren van balverlies bij de thuisploeg, maar zijn kiezelharde schot vanaf een meter of achttien van het doel vloog net naast.

Nadat Giannis-Fovos Botos aan de andere andere kant over schoot, lukte het Martijn Kaars wel om te scoren. De goaltjesdief kreeg de bal mee uit de kluts en schoot beheerst in de verre hoek binnen: 1-0. Ondanks gevaarlijke momenten voor beide doelen werd er voor rust niet meer gescoord.

Vlak na rust werd Telstar de betere partij, al had het dat ook te danken aan het slordige Helmond. Na goed voorbereid werk van Van de Loo kwam Zakaria Eddahchouri wel dicht bij de gelijkmaker, maar dat werd voorkomen door Helmond-verdediger Flor Van Den Eynden. Telstar bleef de bovenliggende partij, bleef aanzetten en kwam tot meerdere goede mogelijkheden.

Eddahchouri (kopbal net naast), Van de Loo (schot gekeerd) en Quinten van den Heerik (redding Wouter van der Steen) kregen het echter niet voor elkaar. Laatstgenoemde kopte daarna ook nog op Van der Steen én schoot voor een leeg doel over, waardoor de stand niet meer veranderde.

VVV-Venlo - Jong AZ 2-2

Jong AZ, dat de eerste helft prima combineerde, kreeg al vroeg de eerste mogelijkheid op een doelpunt. Sam Dekkers passeerde zijn directe tegenstander met een panna, maar zijn schot vloog rakelings naast.

VVV-Venlo kwam na een halfuur het dichtst bij de openingstreffer. Moreno Rutten kreeg de bal uit een voorzet voor zijn voeten, maar zag zijn inzet door Finn Stam uit de doelmond gewerkt worden. Uit een counter sloeg Jong AZ op slag van rust toch toe. Addai stak met een weergaloze bal met de buitenkant van de voet Ricuenio Kewal weg, die beheerst afrondde: 0-1.

Na een kleine zestig minuten spelen trok VVV de stand gelijk. Robin Lathouwers dribbelde naar binnen en schoot met zijn linkervoet de bal van buiten de zestien binnen: 1-1. Lang leek de wedstrijd dood te bloeden, maar een krankzinnig slot volgde.

In de 87e minuut dacht Rick Ketting met zijn kopdoelpunt de drie punten voor VVV-Venlo binnen te halen. Niets bleek echt minder waar: in de 95ste minuut maakte Jong AZ weer gelijk. Uit een vrije trap liep Loek Postma de gelijkmaker binnen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 12 8 2 2 17 26 2 Willem II 12 8 2 2 10 26 3 ADO Den Haag 12 6 5 1 7 23 4 De Graafschap 13 7 2 4 0 23 5 FC Emmen 12 6 4 2 6 22 6 FC Dordrecht 12 5 6 1 12 21 7 Helmond Sport 13 6 3 4 6 21 8 FC Eindhoven 12 5 5 2 4 20 9 VVV-Venlo 13 5 5 3 0 20 10 Jong AZ 13 5 3 5 3 18 11 NAC Breda 13 5 3 5 -1 18 12 SC Cambuur 12 5 2 5 0 17 13 FC Groningen 12 4 2 6 2 14 14 Jong PSV 11 4 1 6 -10 13 15 Jong FC Utrecht 11 3 3 5 -9 12 16 MVV Maastricht 12 3 3 6 -4 12 17 Telstar 13 3 1 9 -11 10 18 FC Den Bosch 12 3 0 9 -11 9 19 TOP Oss 12 2 1 9 -8 7 20 Jong Ajax 12 1 3 8 -13 6