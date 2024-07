Mathew Ryan staat na vertrek bij AZ voor prachtig avontuur in de Serie A

Mathew Ryan staat na vertrek bij AZ voor avontuur bij AS Roma

Mathew Ryan is dicht bij een transfervrije overstap naar AS Roma, zo meldt Gianluca Di Marzio. De Australiër ging in een eerder stadium niet in op meerdere aanbiedingen van AZ en staat nu voor een fraaie transfer naar de Serie A.

Di Marzio meldt dat de transfer zo goed als beklonken is. De Australische goalie, die al een persoonlijk akkoord heeft bereikt, wordt in Stadio Olimpico de tweede doelman achter eerste keus Mile Svilar. Rui Patrício, die de rol van tweede doelman vorig seizoen vertolkte, lijkt te gaan vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad.

Aan de tijd van Ryan bij AZ kwam onlangs definitief een einde. Beide partijen wilden aanvankelijk met elkaar door en daarom ging Ryan met AZ om de tafel om zijn contract dat op 1 juli afliep te verlengen. Die onderhandelingen liepen echter ontzettend stroef.

Ryan liet daarbij namelijk drie keer een deadline voorbijgaan en wees daarna ook nog eens twee verbeterde contractvoorstellen van AZ af. Nadat er op 1 juli nog steeds geen akkoord was bereikt, besloot AZ-directeur Max Huiberts dat het wel genoeg geweest was en trok hij de stekker uit de onderhandelingen.

De 32-jarige Australiër keepte de afgelopen anderhalf jaar 64 wedstrijden voor de Alkmaarders en bereikte de halve finales van de Conference League vorig seizoen. Derby County, dat ook al Kenzo Goudmijn ophaalde bij AZ, leek de volgende bestemming van Ryan te worden. Het wordt echter Rome.

De twintigjarige Rome-Jayden Owusu-Oduro lijkt nu de nummer één doelman van AZ te worden. Trainer Maarten Martens bevestigde onlangs dat hij de jonge leeftijd van de doelman geen enkel probleem vindt.

AZ heeft met Hobie Verhulst (31) een ervaren keeper onder contract staan, maar hij lijkt geen serieuze kandidaat te zijn om eerste doelman in het AFAS Stadion te worden. Mogelijk gaat AZ alsnog de markt op om een nieuwe doelman aan te trekken.

