Martin Braithwaite vertrekt na 4,5 jaar uit Barcelona en tekent elders in Europa

Martin Braithwaite gaat zijn carrière vervolgen bij Olympiacos, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. De ervaren Deen (33) komt transfervrij over van Espanyol.

Braithwaite heeft een uitstekend seizoen achter de rug op het tweede niveau van Spanje, waar hij met 22 treffers topscorer van de competitie werd. Daarmee loodste hij zijn club naar de play-offs om promotie naar LaLiga. Die play-offs kenden een gelukkig einde, daar Real Oviedo in de finale daarvan aan de kant werd gezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een terugkeer van Braithwaite naar LaLiga gaat echter niet gebeuren. De Deen heeft besloten in te gaan op een aanbieding van Conference League-houder Olympiacos. Deze week nog zal Braithwaite afreizen naar Griekenland, waar hij zijn contract zal ondertekenen na het ondergaan van de medische keuring.

Braithwaite wordt daar mogelijk de opvolger van Ayoub El Kaabi, de Conference League-topscorer van vorig seizoen. Ondanks dat hij daar nog een jaar vastligt, is het onzeker of hij daadwerkelijk blijft in Piraeus. Hij zou namelijk meerdere lucratieve aanbiedingen hebben ontvangen na zijn topseizoen.

Braithwaite gaat Espanyol geen transfersom opleveren. De spits heeft namelijk gebruikgemaakt van een clausule die bepaalt dat hij transfervrij mag vertrekken bij de club uit Barcelona. Bij Olympiacos gaat Braithwaite komend seizoen Europa League-voetbal spelen.

Braithwaite vergaarde vooral bekendheid uit zijn periode bij FC Barcelona, waar hij in de winterstop van het seizoen 2020/21 voor tekende. Namens de Catalaanse grootmacht kwam hij 58 keer in actie. In die tijd was hij goed voor tien treffers en vijf assists.

De 69-voudig Deens international brak bij Esbjerg, de club uit zijn geboortestad, door in het profvoetbal. Nadien droeg hij het shirt van Toulouse, Middlesbrough, Girondins Bordeaux en Leganés, voordat hij als noodgreep naar FC Barcelona werd gehaald. In de zomer van 2022 stapte hij over naar stadgenoot Espanyol.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties