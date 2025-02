Martijn Krabbendam weet waar de spelersgroep van Feyenoord zich het meest aan ergert

De spelersgroep van Feyenoord ergert zich aan de manier waarop de technische staf de voorbereiding op wedstrijden aanpakt. Dat schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam namens Voetbal International in een uitgebreide analyse over de positie van Brian Priske.

Krabbendam vraagt zich af hoelang Feyenoord zijn toekomst nog in handen legt van Priske. Ontevredenheid over de aanpak en invulling van de technische staf is inmiddels misschien wel het grootste probleem in Rotterdam-Zuid.

“Al lange tijd pruimt een deel van de groep de Deense en Zweedse assistenten van Priske niet. De trainer in wie ze wel geloven, Etiënne Reijnen, houdt zich bezig met de standaardsituaties”, weet Krabbendam.

Priske wordt bij Feyenoord bijgestaan door Deen Lukas Babalola (27) en Björn Hamberg (40). Onlangs werd al bekend dat zijn geen goede relatie onderhouden met 'cultuurbewaker' John de Wolf, die ook deel uitmaakt van de technische staf.

Volgens Krabbendam heerst onvrede binnen de spelersgroep. “De grootste ergernis gaat schuil in de voorbereiding. Die is vooral globaal, zo ervaren ze: wat doet de tegenstander en wat zetten wij hier tegenover?”

“De spelers missen diepgang op detailniveau, een opbouwvorm, of waar zetten we druk dat de tegenstander het niet verwacht? Hoe gaan we dat doen? De instructie die ze waren gewend, is verdwenen en daarmee alles waarmee Feyenoord zich drie jaar lang wist te onderscheiden”, besluit Krabbendam.

Feyenoord verloor woensdagavond tegen PSV (2-0) voor de derde keer in een week tijd. De Rotterdammers komen zaterdagavond weer in actie, als stadgenoot Sparta op bezoek komt in De Kuip. Vervolgens wacht het heenduel met AC Milan in de Champions League.