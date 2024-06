Martijn Kaars na uitstekend KKD-seizoen dicht bij akkoord met nieuwe club

Het lijkt erop dat Martijn Kaars zijn laatste wedstrijd voor Helmond Sport heeft gespeeld. De 25-jarige spits kende een uitstekend seizoen, en staat daarom in de belangstelling van meerdere clubs. Volgens Voetbal International is een overgang naar FC Magdeburg al bijna rond.

Met 21 doelpunten in 38 wedstrijden kende Kaars een heel goed seizoen in Helmond. Alleen ADO Den Haag-spits Henk Veerman was vaker trefzeker in die competitie: 23 keer.

Daarom lijkt Kaars, die nog een contract heeft tot medio 2025, onhoudbaar voor de nummer elf van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Clubs uit binnen- en buitenland hebben zich inmiddels gemeld voor hem.

Magdeburg lijkt nu de club te zijn die er vandoor gaat met de handtekening van de geboren Monnickendammer. Kaars zelf wil de transfer graag maken, terwijl Helmond in onderhandeling is met de Duitse club.

Over een transferbedrag is volgens Voetbal International niks bekend. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 550.000 euro.

Kaars maakte in 2022 transfervrij de overstap van FC Volendam naar Helmond Sport. In zijn eerste seizoen was de spits goed voor veertien competitiegoals, afgelopen jaargang scoorde hij dus 21 keer.

Magdeburg is ondertussen actief in de 2. Bundesliga. Afgelopen seizoen besloot de club uit het midden van Duitsland de competitie op een veertiende plek.

