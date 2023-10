‘Marokko overtuigt Real Madrid-speler om interlandswitch te maken’

Woensdag, 11 oktober 2023

Brahim Díaz staat op het punt om van voetbalnationaliteit te veranderen, zo melden bronnen rondom de Marokkaanse voetbalbond aan het Spaanse Marca. De enkelvoudig international van La Roja hoopt op korte termijn uit te komen voor de Leeuwen van de Atlas. Volgens het Spaanse medium staat de keuze van de 24-jarige Díaz al vast, al moet de middenvelder van Real Madrid nog wachten op administratieve details alvorens hij voor Marokko mag spelen.

De in Málaga geboren Díaz speelde zijn jeugdinterlands altijd voor Spanje en mocht in 2021 debuteren in de hoofdmacht van dat land. Onder toenmalig bondscoach Luis de la Fuente deed Díaz negentig minuten mee in een gewonnen oefenduel met Litouwen (4-0). De technicus wist direct te scoren, maar kwam vervolgens niet meer in actie voor het Spaanse nationale elftal.

Díaz heeft nog geen basisplek kunnen veroveren bij Real.

Nu een nieuwe kans bij Spanje lijkt uit te blijven, kiest Díaz met Marokko eieren voor zijn geld. Bij het Spaanse elftal is de concurrentie op het middenveld dan ook een stuk heviger dan in Marokko, waar Díaz mogelijk zelfs garanties krijgt.

De middenvelder van Real kan in de voetsporen treden van Hakimi, die als geboren Madrileen voor Marokko uitkomt. Ook PSV’er Ismael Saibari ging Díaz voor. Saibari werd geboren in het Spaanse Terrassa, maar is sinds vorige maand international van het Marokkaanse elftal. Ook deze maand maakt hij deel uit van de selectie van bondscoach Walid Regragui.

Díaz moet dus nog even wachten op zijn debuut voor Marokko, maar komt in ieder geval in aanmerking voor de interlandswitsch. Spelers met een dubbele nationaliteit kunnen van land wisselen zolang ze niet meer dan drie keer voor een ander land hebben gespeeld voordat ze 21 jaar worden (inclusief kwalificatiewedstrijden maar exclusief WK-wedstrijden).

De roulatiespeler van Real, die in Madrid nog tot medio 2027 vastligt, mag voor Marokko uitkomen omdat zijn vader daar geboren is. Zelf komt hij uit Andalusië, waar ook de wieg van zijn moeder stond. Díaz werd in 2014 door Manchester City opgepikt bij Málaga en speelde vijftien duels in het eerste elftal van de Engelse grootmacht. Vervolgens nam Real hem voor liefst 17 miljoen euro over.

De Koninklijke verhuurde Díaz liefst drie seizoenen aan AC Milan, waar hij 124 wedstrijden speelde. Sinds deze zomer is de toekomstig Marokkaans international volledig onderdeel van het eerste elftal van Real. Veel speelt Díaz echter nog niet: de middenvelder kwam 116 minuten in actie, verdeeld over 8 optredens. Daarin wist Díaz eenmaal het net te vinden.