Marko Vejinovic verlaat Heracles en keert terug bij oude club Feyenoord

Marko Vejinovic vertrekt na twee jaar bij Heracles Almelo. De Eredivisionist maakt bekend dat 34-jarige rechtspoot een punt achter zijn actieve voetbalcarrière zet en als jeugdtrainer aan de slag gaat bij Feyenoord.

Vejinovic wordt komend seizoen assistent-trainer van Feyenoord Onder 16. Op de clubsite van Heracles legt hij uit waarom hij heeft besloten te stoppen. “Met een zwaar maar dankbaar hart neem ik afscheid van mijn carrière als profvoetballer. Jarenlang heb ik met passie, inzet en trots op het veld gestaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Voetbal is en blijft mijn grote liefde, en hoewel mijn tijd als speler nu ten einde komt, markeert dit ook een nieuw begin”, vervolgt Vejinovic. “Met veel enthousiasme begin ik mijn trainerscarrière bij Feyenoord. Ik ben vastberaden om mijn ervaring, tactisch inzicht en liefde voor het spel over te brengen aan de volgende generatie voetballers.”

Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van Heracles, laat weten dat Vejinovic ontzettend veel voor de club betekend heeft. “Hij kwam in 2009 als negentienjarig talent bij Heracles Almelo terecht en vijftien jaar later vertrekt hij bij deze club met een prachtige carrière achter de rug. In zijn eerste periode speelde hij al vier seizoenen voor onze club en in 2022 keerde hij als tweevoudig kampioen van Nederland en KNVB Bekerwinnaar terug bij Heracles Almelo met één doel: de club helpen om weer terug te keren naar de Eredivisie.”

“Marko heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Hij heeft zich altijd voor honderd procent ingezet voor het zwart-wit van Heracles Almelo en daar zijn wij hem dankbaar voor. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere carrière als trainer.”

Carrièreverloop

Marko Vejinovic doorliep de jeugdopleiding van Ajax en belandde in 2006 in de jeugd van provinciegenoot AZ. De geboren Amsterdammer maakte in Alkmaar zijn Eredivisiedebuut op 22 maart 2009 in de wedstrijd tegen Feyenoord (0-0). In datzelfde seizoen werd hij landskampioen met AZ.

In de zomer van 2009 verkaste de toen 19-jarige Vejinovic naar Heracles Almelo, waar hij vier seizoenen zou verblijven. Met Heracles Almelo bereikte en speelde de middenvelder in 2012 de bekerfinale tegen PSV. Via Vitesse verdiende hij vervolgens een toptransfer naar Feyenoord, waar hij de KNVB beker won. In zijn tweede seizoen als Feyenoorder werd Vejinovic voor de tweede keer in zijn loopbaan landskampioen.

Hij keerde in 2017 terug bij AZ en speelde hierna in het buitenland nog voor Poolse Arka Gdynia. Later stond hij ook nog onder contract bij ADO Den Haag en Tianjin Jinmen Tiger, uitkomend in de Chinese Super League, waarna hij in 2022 dus terugkeerde bij Heracles. Vejinovic speelde uiteindelijk 169 officiële duels in het shirt van de Almeloërs, waarin hij goed was voor 18 goals en 31 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!