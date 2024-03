Mark van der Maarel zwaait na 15 jaar af als voetballer van FC Utrecht

Na vijftien jaar komt er een einde aan het dienstverband van Mark van der Maarel bij FC Utrecht. Dat bevestigen de Domstedelingen middels een emotionele afscheidsvideo via de clubkanalen. Van der Maarel blijft wel actief in de Domstad, hij krijgt een kantoorsfunctie.

De 34-jarige verdediger is na Bram van Polen de speler die één Eredivisie-club het langst diende. Hij kwam in vijftien jaar tijd tot maar liefst 388 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht.

?? ???????? heeft de knoop doorgehakt. ?? pic.twitter.com/OcnkpcyCbY — FC Utrecht (@fcutrecht) March 15, 2024

In 2009 maakt Van der Maarel zijn debuut voor de Domstedelingen. Hij zou de club altijd trouw blijven. Elk jaar weer verscheen hij op de elftalfoto. Hij groeide uit tot clubicoon. Na dit seizoen zal hij 'aan de beleidsmatige kant' gaan werken.

Maar na dit seizoen komt er een einde aan het tijdperk van de speler Van der Maarel bij FC Utrecht. De verdediger neemt op de sociale mediakanalen van de club zichtbaar geëmotioneerd afscheid van de Utrechtse fans.

"Beste supporters, ik heb de knoop doorgehakt. Na dit seizoen stop ik met voetballen." Vervolgens geeft Van der Maarel een interview op de middenstip. "Het is iets waar ik al langer mee worstel en ook wel moeilijk vind”, begint Van der Maarel tegenover de clubkanalen.

"Maar ik denk dat het de juiste beslissing is om ermee te stoppen aan het einde van dit seizoen. Je geeft elke dag heel je hebben en houwen en ziel en zaligheid. Als je dan tot de conclusie komt, gevoelsmatig, dat je niet meer je ei helemaal kwijt kan dan is dat een lastige conclusie die je moet trekken.”

Van der Maarel hoopt op een mooi afsluitend seizoen. Onder trainer Ron Jans stoomde de club op naar het linkerrijtje, maar daar houdt het wat de back betreft niet op "Ik hoop dat we er met z’n allen een mooi feest van kunnen maken op de laatste zondag van de play-offs. Dat is mijn droombeeld."

