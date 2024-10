Mark van Bommel heeft een aanbod om trainer te worden van Anderlecht afgeslagen. Dat meldt Het Laatste Nieuws zaterdag. De 47-jarige oefenmeester zit sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp deze zomer zonder baan, maar had kennelijk nog geen trek in een terugkeer in de Jupiler Pro League.

Ruim drie weken geleden zette Anderlecht trainer Brian Riemer op straat. Sindsdien is de zoektocht naar een opvolger in volle gang. Ook Van Bommel werd gepolst, maar hij bedankte voor het aanbod.

Het bleek namelijk al snel dat beide partijen niet op dezelfde golflengte zaten, waardoor het nooit tot daadwerkelijke onderhandelingen kwam. Uiteindelijk bleef het zelfs beperkt tot één gesprek tussen de clubleiding en Van Bommel.

Van Bommel heeft veel indruk gemaakt bij onze Zuiderburen, door in zijn eerste seizoen als trainer van Royal Antwerp de dubbel te pakken. Later ging hij ook met de Supercup aan de haal. Het was voor het eerst in 66 jaar dat de landstitel kon worden gevierd in Antwerpen.

Van Bommel vertrok deze zomer bij Royal Antwerp, waarna zijn naam werd genoemd bij verschillende Europese topclubs. Zowel AC Milan als Bayern München had de voormalig speler van hun club op een shortlist staan, maar kozen uiteindelijk voor alternatieven.

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bij Anderlecht gaat ondertussen verder. Een andere naam die hoog op het lijstje staat is Kasper Hjulmand. De 52-jarige coach was in het verleden onder meer bondscoach van Denemarken. Het moet blijken of Anderlecht het opnieuw aandurft om een Deense coach aan het roer te zetten.

Riemer was een jaar en negen maanden in dienst bij Anderlecht. De Deen wordt verweten dat hij niet het maximale uit zijn spelersgroep heeft gehaald. Anderlecht deed afgelopen seizoen tot het laatst mee om de titel, maar eindigde als derde. Tot de aanstelling van een nieuwe trainer worden de honneurs waargenomen door David Hubert.