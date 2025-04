Mario Been tipt Ajax, PSV en Feyenoord: 'Lijkt me duidelijk dat hij bij de top drie kan spelen'

Mario Been denkt dat Luciano Valente goed genoeg is om voor Ajax, Feyenoord of PSV te spelen. Dat vertelt de analist zaterdagavond in De Eretribune op ESPN. Toch moet de middenvelder van FC Groningen volgens Been en Anco Jansen nog wel iets verbeteren: zijn scorend vermogen.

Valente valt de afgelopen weken steeds meer op bij Groningen. De 21-jarige middenvelder is dit seizoen een vaste waarde in de basiself van trainer Dick Lukkien. Hij kwam tot dusver tot 27 officiële duels, waarin Valente twee keer scoorde en vijf assists gaf.

In De Eretribune komt zijn ontwikkeling zaterdagavond ter sprake. “Zijn scorend vermogen mag nog wel omhoog, met name als je kijkt naar een club als Feyenoord”, vindt Been. “Als we het puur hebben over de tien-positie, wordt er iets meer gevraagd van een speler.”

“Dan is scorend vermogen wel lekker, en daar heeft hij mij nog niet in kunnen overtuigen. Het is een geweldig talent, en ik zou hem heel graag bij m’n groep halen. Ik weet niet wat zo’n jongen moet kosten bij Groningen, maar dat hij bij de top drie kan spelen, lijkt me duidelijk.”

Jansen vindt Valente een ‘schitterende speler’. “Met name nu blinkt hij heel erg uit. In de tweede seizoenshelft hebben we het heel vaak over hem. In de eerste seizoenshelft speelde hij vaak als buitenste middenvelder, maar ik vind dat hij heel goed tot z’n recht komt in de as, als nummer tien.”

“Hij heeft een heel goed gevoel voor ruimtes, en zijn kijkgedrag is zo enorm goed. En het is een technisch zeer begaafde speler. Het enige wat hij nog moet toevoegen: hij staat op twee goals, en dat had best wat meer mogen zijn", aldus Jansen.

Valente speelt zaterdagavond met Groningen tegen nummer twee PSV. In de Euroborg wordt er om 20:00 uur afgetrapt.