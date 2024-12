‘Mario Balotelli kan Genoa na 56 minuten verlaten voor bijzonder avontuur’

Cruz Azul wil Mario Balotelli (34) overnemen van Genoa, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse spits kan er bij de huidige koploper van Mexico financieel behoorlijk op vooruit gaan.

Balotelli tekende eind oktober plotseling bij Genoa, dat op de dertiende plaats staat in de Serie A. Tot dusver kwam de spraakmakende aanvaller pas 56 minuten in actie, verdeeld over zes officiële wedstrijden.

Hoewel Balotelli nog geen bijdrage wist te leveren aan doelpunten, is Genoa blij met zijn aanwezigheid. De Italiaanse club hoopt dan ook dat de rechtspoot het seizoen wil afmaken in zijn geboorteland.

Volgens de roze sportkrant kan Balotelli door een speciale clausule in zijn contract ervoor kiezen om in januari alweer te vertrekken bij Genoa. De 36-voudig international zou zijn jaarsalaris in Mexico kunnen vervijfvoudigen.

Balotelli strijkt bij Genoa op jaarbasis zo’n 400.000 euro op, terwijl Cruz Azul bereid is om 2 miljoen euro per jaar uit te keren.

In Mexico zou een meerjarig contract klaarliggen voor de routinier. Balotelli kan direct een van de grootverdieners in de Liga MX worden.

Indien Balotelli akkoord gaat met het aanbod van Cruz Azul, voegt hij een zesde land toe aan zijn cv. Na Italië, Engeland, Frankrijk, Turkije en Zwitserland kan Mexico zijn eerste voetbalbestemming buiten Europa worden.