Marijn Beuker onthult of Francesco Farioli onderdeel is van de toekomstplannen bij Ajax

Marijn Beuker is bij Goedemorgen Eredivisie ingegaan op de toekomst van Francesco Farioli bij Ajax. In het praatprogramma van ESPN ging het zondagochtend voortdurend over het spel van de Amsterdamse club en dus wilde Hans Kraay junior weten of de Italiaan volgend seizoen nog aan het roer staat.

Beuker stelt dat de kans groot is dat Farioli volgend seizoen nog bij Ajax traint, maar plaatst wel een kanttekening. “Met spelers en trainers heb je altijd de kans dat, als je een goed seizoen draait, dat er interesse komt. De Nederlandse competitie heeft een plek in de voetbalpiramide waarbij spelers dan niet altijd te houden zijn.”

Kraay junior wil vervolgens weten of, als Farioli blijft, het bestuur van Ajax dan een gesprek over de speelwijze aan gaat knopen. “Wat ik net ook al zei, we hebben in de winter geëvalueerd en dat zullen we in de zomer weer gaan doen.”

“We zullen gaan kijken of we met elkaar de volgende stap kunnen maken. We zullen kijken of we de stap kunnen maken naar meer jeugdspelers inpassen en aanvallend voetbal spelen, maar dat heeft ook met de samenstelling van de selectie te maken”, aldus Beuker.

Hans Kraay junior is nog altijd niet tevreden met het antwoord van de Ajax-bestuurder. “Maar Marijn, jij praat elke dag met Alex Kroes, jij kunt ons toch vertellen of Farioli in de zomer gesommeerd wordt om attractiever te gaan spelen.”

“Daar zijn we nu over in gesprek met Francesco, met de hele technische staf, om vooruit te kijken naar volgend seizoen. We kijken naar de komende jaren en daarin nemen we Francesco goed mee”, sluit Beuker het onderwerp af.

Zondag neemt Ajax het in Eindhoven op tegen achtervolger PSV. Mocht de ploeg van Farioli winnen, dan staat het met nog 7 duels te gaan 9 punten voor op PSV.