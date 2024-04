Marijn Beuker: ‘Dat wordt de belangrijkste Ajax-transfer van dit seizoen’

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, heeft tegenover Ajax Life een inkijkje gegeven in de plannen van de Amsterdammers voor komende zomer. De belangrijkste taak van de Ajax-directie is het aanstellen van de juiste trainer, zo erkent Beuker.

"De belangrijkste transfer van dit seizoen wordt de nieuwe technische staf", aldus de directeur, die aangeeft dat er 'goede gesprekken' zijn gevoerd over de vacante trainerspositie. Binnen Ajax is er een duidelijk idee over hoe de technische staf het beste ingevuld kan worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Momenteel staat John van 't Schip nog aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De in Canada geboren oefenmeester staat echter volgend seizoen sowieso niet meer voor de groep, zo maakten hij en zijn werkgever eerder al bekend.

"We willen een ervaren manager die samenwerkt met drie min of meer gelijkwaardige assistenten, complementair aan elkaar. Ieder met een eigen specialiteit: tactiek, winnaarsmentaliteit en individuele spelontwikkeling. Daar komt nog een keeperstrainer bij", zo geeft Beuker aan.

Ook wat betreft het samenstellen van de spelersgroep heersen er binnen Ajax heldere ideeën. "Je kunt hier geen selectie samenstellen en neerzetten die pas over drie of vier jaar top is. Kijk je naar de samenstelling, dan wil je dus basisspelers, rotatiespelers en zogenaamde high potentials. Dat zijn jongens die nu meetrainen en twee jaar later sleutelspelers kunnen zijn."

Kelvin de Lang is komende zomer eindverantwoordelijke als het gaat om transferbeleid. De 43-jarige Amsterdammer werd afgelopen zomer nog aangesteld als hoofdscout, maar schoof vanwege het ontbreken van een technisch directeur al eerder door naar de functie van technisch manager.

De Lang moet Ajax samen met Beuker door de transferzomer heen helpen. Het tweetal wordt daarin ondersteund door commissaris Danny Blind en technisch adviseur Louis van Gaal. Het tobbende Ajax verwacht een lastige transferzomer en wil die dus met een behoorlijke bezetting tegemoet gaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties