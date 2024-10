Marcus Thuram schiet Inter met hattrick naar tweede plaats in de Serie A

Inter heeft zaterdagavond afgerekend met Torino. De ploeg van trainer Simone Inzaghi werd geholpen door een vroege rode kaart voor Guillermo Maripán, en scoorde daarna driemaal: 3-2. Marcus Thuram was met een hattrick de grote man bij de regerend landskampioen. De Milanezen bezetten nu de tweede plaats, op twee punten van koploper Napoli. Torino staat voorlopig zesde.

Waar Inzaghi midweeks in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado (4-0) nog basisplaatsen overhad voor Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, moesten zij het tegen Torino doen met een reserverol. Francesco Acerbi en Matteo Darmian kregen de voorkeur boven de Oranje-internationals. Henrikh Mkhitaryan, David Frattesi en Hakan Calhanoglu stonden achter spitsen Thuram en Lautaro Martínez.

Na zo'n twintig minuten dupeerde Maripán zijn ploeg. De Chileen zette een tackle in, raakte de enkel van Thuram en moest met een directe rode kaart vertrekken. De Fransman raakte daarbij niet geblesseerd en wist in het kwartier na de overtreding van Maripán liefst tweemaal toe te slaan.

Zijn eerste treffer had hij te danken aan een ragfijne voorzet van Alessandro Bastoni. De Italiaan vond het hoofd van Thuram, die het hoogst sprong en met een krachtige kopbal voor de 1-0 tekende. Thuram had het op zijn heupen en kopte tien minuten later in de andere hoek binnen. Ditmaal op aangeven van Acerbi: 2-0.

Toch wist Torino vlak na de aftrap de spanning volledig terug te brengen. Doordat Bisseck onnodig instapte, ontstond er een gat in de defensie van i Nerazzurri. Het passje van Gvidas Gineitis was precies op maat, en Duván Zapata vond de bovenhoek met binnenkant voet: 2-1. Federico Dimarco kwam voor rust nog dicht bij de 3-1, maar daar wilde Torino-doelman Vanja Milinkovic-Savic niet aan meewerken.

De Servische doelman, broer van Sergej, onderscheidde zich ook na de theepauze door een inzet van Çalhanoglu onschadelijk te maken. Met elf tegen tien leek het echter een kwestie van tijd voor de derde treffer van de avond zou vallen en dat bleek ook het geval. Milinkovic-Savic redde eerst nog knap op een kopbal van Lautaro, maar was kansloos op de rebound van hattrick hero Thuram: 3-1.

In het tweede deel van de tweede helft mochten Dumfries en De Vrij nog opdraven als invallers. Mehdi Taremi viel ook in en had de 4-1 op zijn schoen, maar Milinkovic-Savic redde knap met zijn benen. Aan de andere kant kreeg Torino een strafschop na een overtreding van Calhanoglu op Adam Mesina. Nikola Vlasic schoot via de vingertoppen van Yann Sommer raak. Een resultaat zat er alleen niet meer in voor de ploeg van trainer Paolo Vanoli: 3-2.