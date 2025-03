Marco van Basten gaat helemaal los na Inter - Feyenoord: ‘Hij is een sukkel! Hij moet iets anders gaan doen!’

Marco van Basten is totaal niet te spreken over de arbitrage bij Inter - Feyenoord. De oud-spits begrijpt niets van de beslissing om de Italianen een strafschop toe te kennen na een vermeende overtreding van Thomas Beelen. Met name de VAR Christian Dingert moet het ontgelden.

Vijf minuten na rust nam Beelen de bal in zijn eigen zestien verschrikkelijk aan, waardoor hij Mehdi Taremi de gelegenheid gaf om ertussen te komen. De spits van Inter ging echter wel heel gretig naar het gras, waarna scheidsrechter Ivan Kruzliak onverbiddelijk naar de stip wees.

De VAR kwam niet op de lijn, waardoor Hakan Çalhanoglu de Italianen op 2-1 zette. Waar Youri Mulder zich nog wel kan vinden in de beslissing van de arbitrage, gaat Van Basten volledig los.

“Je ziet in de herhaling juist heel goed dat hij de speler helemaal niet raakt”, begint Van Basten in de studio bij Ziggo Sport. “Daarom moet de scheidsrechter geholpen worden door de VAR. Die moet zeggen dat de speler niet wordt geraakt.”

“Kijk, want hij schopt zelf met zijn voet tegen de scheen van Beelen aan. Zo lust ik er ook nog wel drie!” Van Basten verwijt de scheidsrechter dan ook niet veel, maar vindt des te meer dat de VAR hem had moeten bijstaan, door de snelheid waarmee alles gebeurde.

“Dit is een grote blunder, dit is gewoon een miskleun. Die VAR is een sukkel in deze. De scheidsrechter moet geholpen worden, maar die VAR moet gewoon lekker wat anders gaan doen”, doelt hij op VAR Dingert.

Halverwege de tweede helft deed een soortgelijke situatie zich voor, waarbij Marcus Thuram zich liet vallen. Wederom ging de bal op de stip, maar nu greep de VAR wel in, tot genoegen van Van Basten. “Dit is een gelijke situatie, waarin het beweginsapparaat van Beelen wat langzaam is. Hier gaan de scheidsrechter en VAR uiteindelijk wel goed samenwerken. Het was twee keer geen penalty.”