Marco van Basten: 'Die jongen van Ajax is zeer ervaren, maar hij kan niet voetballen!'

De 0-3 nederlaag van Ajax tegen NEC houdt ook de tafel van Rondo op Ziggo Sport volop bezig. In de talkshow worden maandag harde noten gekraakt over het optreden van de Amsterdammers, onder meer door Marco van Basten.

Marco van Basten wijst op het gemis van Youri Baas als een belangrijk pijnpunt in het spel van Ajax. “Youri Baas heb ik al een paar keer genoemd. Die is er een tijdje niet bij wegens een blessure. Dan valt echt een hoop weg. Terwijl Youri Baas een matige verdediger is, maar een goede en belangrijke opbouwer bij Ajax. Daarmee komt er een beetje voetbal in."

"Nou, die valt weg... En nu staan ze elkaar aan te kijken... gebeurt er helemaal niks meer", constateert Van Basten.

Francesco Farioli gokte zondag voornamelijk op ervaring, stelt Youri Mulder vast. "Er is ervaring. Het was het oudste Ajax ooit. Ja, ik weet het niet...", aarzelt Mulder. "Hoe ervarener ik werd, des te nerveuzer ik ook werd. Toen ik jong was, toen ik 22, 23 was, toen m`aakte het mij niet uit. Maar tegen de 30...”

De kritiek van Van Basten richt zich op Daniele Rugani, die bij afwezigheid van Baas centraal achterin bij Ajax speelde. Rugani kwam dit seizoen op huurbasis over van Juventus, maar maakt geen overtuigende indruk. Van Basten is onverbiddelijk: “Rugani is een oude, ervaren jongen, maar als je niet kan voetballen, dan houdt het op...”

Ook Rafael van der Vaart heeft grote twijfels bij de Italiaanse mandekker. “Rugani heeft een paar ballen over de zijlijn geschoten... Dat was echt niet normaal. Ik denk wel vier!”

Van Basten beschouwt de opbouw van achteruit als het grote probleem van Ajax tegen kleinere ploegen. “Als je van achteruit niet een normale bal het middenveld in krijgt, dan houdt alles op.”

De algemene teneur aan tafel is dat Ajax momenteel totaal niet in balans is. Wesley Sneijder pleit voor het inzetten van spelers met meer creativiteit. “Mika Godts erin, voetballers erin. Die iets kunnen forceren. Die iets kunnen losmaken. Want deze elf, die gaan Ajax geen kampioen maken.”