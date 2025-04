Marciano Vink ziet PSV'er geblesseerd uitvallen: 'Dit is toch gewoon pure show en onzin?'

Walter Benítez is zaterdagavond halverwege FC Groningen - PSV geblesseerd uitgevallen. De doelman van de Eindhovenaren liep vlak voor rust een blessure op, toen hij redding bracht op een afstandsschot van Stije Resink. Hij speelde de eerste helft nog wel uit, maar werd in de rust vervangen door Joël Drommel.

Vlak voor rust ging het mis voor Benítez. Hij sprong om een afstandsschot van Resink over zijn doel te tikken, en kwam daarbij ongelukkig terecht. Hij ging vlak daarna al op de grond zitten, maar haalde de rust nog wel. Aan het begin van de tweede helft verscheen alsnog Drommel onder de lat.

In De Eretribune op ESPN gaat het halverwege ook over de blessure van Benítez. “Maar… Waarom moet je bij deze bal springen?”, vraagt Marciano Vink zich af.

“En waarom vallen? Je kan toch gewoon omhoog springen en weer landen?”, aldus Vink. Presentatrice Aletha Leidelmeijer merkt op dat een keeper negen van de tien keer gewoon goed terechtkomt als hij valt na een duik.

“Je hoeft toch niet te vallen?”, gaat Vink verder. “Dat is toch gewoon pure show en onzin? Die bal komt recht op hem af. Hij gaat over, dat voelt een keeper. Je kan toch omhoog springen en de bal dan omhoog tikken met je hand? Je hoeft toch niet te vallen, of zie ik dat verkeerd?”

PSV staat halverwege op een 1-2 voorsprong in Groningen, door doelpunten van Malik Tillman en Ivan Perisic. Dave Kwakman deed na ruim een half uur iets terug namens de thuisploeg.

Drommel keepte dit seizoen wel al in de TOTO KNVB Beker voor PSV en tijdens het Champions League-duel met Juventus. In de Eredivisie stond hij voor het laatst op 12 mei vorig jaar onder de lat.