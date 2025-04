Marciano Vink wijst in de rust op absolute uitblinker bij Ajax - Sparta

Marciano Vink heeft Gjivai Zechiël genoemd als uitblinker bij Ajax - Sparta. De Feyenoord-huurling maakte in de eerste 45 minuten veel indruk op de analist van ESPN.



“Hier zit hij er heel goed bij: een geweldigde tackle. Hij ruikt het gevaar en anticipeert goed”, wijst Vink op een blok in de zestien op een schot van Bertrand Traoré.



“Ook aan de andere kant was hij aanwezig. Het is een speler die ook gewoon in de zestien van de tegenstander komt. Het is jammer dat deze bal van Keshuke Mito iets achter hem komt, anders legt hij hem binnen.”



“Hij speelt echt heel indrukwekkend. Sparta heeft er echt ontzettend veel aan en hij ook. Dit zijn de minuten waar hij beter van wordt”, besluit Vink zijn lofzang over de middenvelder.



Over Traoré was de analist veel minder te spreken. “Het ziet er bij hem allemaal heel nonchalant uit, en dat kan heel vervelend worden als toeschouwer. Het is bij hem alles of niets, maar vandaag is het meer niets.”



Traoré leed na 33 minuten balverlies op het middenveld, waarna Mitchell van Bergen een grote kans kreeg om de score te openen. Gelukkig voor de linkspoot uit Burkina Faso had Matheus een knappe redding in huis